將軍澳藍田隧道、將軍澳跨灣大橋｜將藍隧道周日啟用　跨灣連接路兼備單車徑行人路　一文睇附近單車出租點及價錢 (14:00)

將軍澳──藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣連接路（跨灣連接路）明日（11日）上午8時啟用，跨灣連接路設有的單車徑及行人路供市民運動消閒，明報電子平台組整理跨灣連接路附近的單車出租點資料，供讀者參考。
將軍澳灣單車環線長5公里
跨灣連接路是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋，連接將軍澳南海濱及日出康城，組成全程約5公里的將軍澳灣單車環線，沿途風景優美。
BibaQQ宏興單車
．地址：將軍澳至善街3號Savannah地舖G09A
．電話：5400 0272
．營業時間：周一至周五上午11時至晚上9時；周六、周日及公眾假期上午10時至晚上9時
．收費：
周一至周五：$40/小時；全日租車$100
周六、周日及公眾假期：$50/小時；全日租車$120
如在寶林分店還車，加$10
龍記單車
．地址：將軍澳單車館單車亭
．電話：2682 8480
．營業時間：周一至周五上午9時半至晚上7時半
．收費：租金視乎單車種類，可參考下圖
跨灣連接路跑步賞美景
跨灣連接路同時具備行人路，市民可在海景環抱下跑步，隨身物品可寄存在將軍澳運動場的儲物櫃，該運動場臨近將軍澳南海濱，由此開步跑往跨灣連接路十分方便。
地址：將軍澳寶康路109號
電話：2177 1255
5條新巴士線12月12日啟用
將藍隧道及跨灣連接路通車後翌日，九巴及城巴新巴共有5條行駛新路的新路線啟用：
九巴將藍公路快線（實用連結）
96（將軍澳康盛花園 ⇋ 大埔工業邨）
290E（將軍澳工業邨 ⇋ 荃灣西站）
298X（坑口北 將軍澳醫院 ⇋ 長沙灣甘泉街）
城巴新巴「康城快線」（實用連結）
790（往來清水灣半島、日出康城及尖沙嘴）
795（往來將軍澳工業邨、日出康城及長沙灣）
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