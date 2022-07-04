將藍隧道周日啟用　跨灣連接路兼備單車徑行人路　一文睇附近單車出租點及價錢 (14:00)

將軍澳灣單車環線長5公里

跨灣連接路是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋，連接將軍澳南海濱及日出康城，組成全程約5公里的將軍澳灣單車環線，沿途風景優美。

BibaQQ宏興單車

．地址：將軍澳至善街3號Savannah地舖G09A

．電話：5400 0272

．營業時間：周一至周五上午11時至晚上9時；周六、周日及公眾假期上午10時至晚上9時

．收費：

周一至周五：$40/小時；全日租車$100

周六、周日及公眾假期：$50/小時；全日租車$120

如在寶林分店還車，加$10

龍記單車

．地址：將軍澳單車館單車亭

．電話：2682 8480

．營業時間：周一至周五上午9時半至晚上7時半

．收費：租金視乎單車種類，可參考下圖

跨灣連接路跑步賞美景

跨灣連接路同時具備行人路，市民可在海景環抱下跑步，隨身物品可寄存在將軍澳運動場的儲物櫃，該運動場臨近將軍澳南海濱，由此開步跑往跨灣連接路十分方便。

將軍澳運動場

地址：將軍澳寶康路109號

電話：2177 1255

5條新巴士線12月12日啟用

將藍隧道及跨灣連接路通車後翌日，九巴及城巴新巴共有5條行駛新路的新路線啟用：

九巴將藍公路快線（實用連結）

96（將軍澳康盛花園 ⇋ 大埔工業邨）

290E（將軍澳工業邨 ⇋ 荃灣西站）

298X（坑口北 將軍澳醫院 ⇋ 長沙灣甘泉街）

城巴新巴「康城快線」（實用連結）

790（往來清水灣半島、日出康城及尖沙嘴）

795（往來將軍澳工業邨、日出康城及長沙灣）

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