皮膚乾燥｜一文睇紓緩爆拆痕癢、手部去倒刺方法、護膚保濕品選購貼士 (13:00)

秋冬天氣乾燥，身體皮膚容易爆拆痕癢脫皮，本文整合紓緩皮膚乾燥痕癢、雙手去倒刺、手部防爆拆、護膚保濕產品選購貼士等相關連結，供大家參考。
●預防手部爆拆及生倒刺6招
雙手生倒刺主要是皮膚乾燥引致。皮膚科專科醫生指出，家庭主婦、髮型師或清潔員工等經常接觸水及清潔劑，會較易生倒刺。提醒切忌咬走或撕扯倒刺，並教去除倒刺的正確方法及預防爆拆貼士。【詳情：正確去除倒刺方法】
●潤手霜選購4注意
雙手乾燥，加上新冠疫情下經常清潔雙手，手部潤膚不容忽視。消委會提醒選購潤手霜時要留意成分，如是否含甘油、礦脂等具保濕或鎖水的成分。【詳情：選購潤手霜4注意】
●防皮膚乾燥、爆拆及紓痕貼士
秋季皮膚易乾燥「爆拆」，皮膚科專科醫生提醒洗澡不宜用過熱的水，時間宜控制在15分鐘內；平時應多用潤膚膏，以補充天然油分及滋潤皮膚，減輕乾燥痕癢感。【詳情】
●兩穴位助紓緩皮膚乾燥痕癢
中醫認為「肺主皮毛」，皮膚好，代表肺功能較好，建議可以按太淵穴幫助紓緩秋季皮膚乾燥，亦有助以水潤澤肺，令皮膚抵抗燥邪；曲池穴則有止痕作用。【睇片：兩穴位止痕紓緩皮膚乾燥】
●護膚保濕產品選擇貼士
皮膚科專科醫生表示，護膚保濕產品宜按自身膚質選擇，水性類的護膚保濕產品較舒適清爽，惟保濕能力較弱；油性類保濕能力較強，但質地較硬及油膩。【詳情：皮膚醫生教揀保濕品】
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom