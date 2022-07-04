Celine Dion患僵硬人症候群　腦神經科醫生解構症狀及治療方法 (17:36)

僵硬人症候群

●症狀：肌肉無法放鬆，變得僵硬，亦可能出現疼痛甚至嚴重抽筋，影響日常活動能力如步行。對周圍環境和聲音十分敏感，例如聽到聲音會嚇一跳甚至跌倒，情緒亦會受影響。

●什麼人容易患病：患者多為40至50歲成年人，女性患者數目比男性多兩倍。患有自體免疫疾病如紅斑狼瘡亦可能會較易患病。

●治療方法：一般以藥物治療，例如以放鬆肌肉藥物紓緩肌肉僵硬情況，亦會以丙種球蛋白或免疫調節劑治療，惟此病症較難斷尾。

Celine Dion自2016年經歷喪夫之痛後，以單親媽媽身分，專心照顧3名兒子，直至2019年舉行Courage世界巡迴演唱會，演出52場後，翌年因新型冠狀病毒疫情影響被迫中斷，延至2021年4月再唱，結果因病煞停，同年11月及今年1至2月在「賭城」拉斯維加斯的駐場表演，亦因肌肉痙攣問題未能解決，一併宣布取消。當時有傳她病情惡化，雙腿痛到無法下牀走路，幾乎陷於癱瘓，原本已經身形瘦削的她，更顯得皮包骨，非常虛弱。

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