好去處｜港島新界7海濱場地聖誕裝置打卡位一文睇【附表演及維港聖誕工作坊詳情】 (17:09)

7個海濱場地的聖誕樹及裝置

．灣仔HarbourChill海濱休閒站：聳立一棵11米高、以華爾滋舞為主題的巨型聖誕樹，並有音樂盒裝置播放由管弦樂奏出的聖誕歌。

．灣仔水上運動及康樂主題區：設有以LED燈砌成的搖滾音樂聖誕樹，以及色彩奪目的搖滾樂器造型吹氣裝置。

．堅尼地城卑路乍灣海濱長廊：本地藝術家Messy Desk創作色彩繽紛、以流行音樂為主題的聖誕樹，小朋友可在聖誕樹下的喇叭音箱通道和多款音樂小車遊玩。

．金鐘The Connector添馬至會展海濱長廊：以芭蕾舞為主題，配以雪白燈飾和聖誕雪橇，襯托着展示芭蕾舞者優美姿態的聖誕樹。

．銅鑼灣活力避風塘主題區：聖誕樹以飄逸的絲帶裝飾，呈現曼妙的螺旋視覺效果。市民可透過現場裝飾，模仿不同的絲帶舞姿。

．炮台山東岸公園主題區：以爵士樂為主題，由不同長度的金屬管以排鐘形式，鋪砌成可敲響的聖誕樹。現場亦設有多款立體聖誕燈飾。

．荃灣海濱長廊：以踢躂舞為主題，多隻造型可愛的小企鵝在表演舞台上「大展舞姿」，並會有小企鵝踢躂舞團隊出現在場內的聖誕樹及冰屋等裝置，與市民合照。

聖誕表演及工作坊

．12月10日：荃灣海濱長廊（下午2時至4時維港聖誕工作坊，下午3時至4時海濱音樂表演）

．12月17日：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊（下午2時至4時維港聖誕工作坊，下午3時至4時海濱音樂表演）

．12月24日：灣仔HarbourChill海濱休閒站（下午2時至4時維港聖誕工作坊，下午3時至4時絲帶舞表演）

．12月25日：灣仔水上運動及康樂主題區（下午2時至4時維港聖誕工作坊，下午3時至4時絲帶舞表演）

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