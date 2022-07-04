成人即日起可接種復必泰二價疫苗作第3針【話你知一價vs.二價疫苗分別】 (10:50)

打4針逾半年下周可打第5針

下周五（16日）起，已打4針疫苗超過半年，可以預約第5針加強保護。至於已打3針的康復者，接種或康復滿6個月，也可預約接種第4針。第4或第5針，市民可選擇科興、復必泰原始病毒株（一價）或二價疫苗。

復必泰一價與二價疫苗有何分別？

以新冠疫苗來說，目前本港接種的復必泰一價疫苗，成人每支疫苗30微克，全部劑量都是針對原始病毒株；醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，復必泰二價疫苗除了原始病毒株，亦針對Omicron BA.4及BA.5的病毒株，疫苗整體劑量維持30微克，但針對原始病毒株與Omicron BA.4/5病毒株的分量各佔一半，每種15微克。崔俊明表示，一價跟二價疫苗的安全性相若。

二價疫苗激發BA.4/5抗體水平超一價

復必泰藥廠研究數據顯示，打一針二價疫苗作加強劑一個月後，18至55歲接種者對BA.4/5的中和抗體水平，上升9.5倍；55歲以上二價接種者更升13.2倍，但這年齡群組如果接種一價疫苗作加強劑，抗體水平只升2.9倍。藥廠又表示，在55歲以上測試者當中，二價疫苗激發的BA.4/5抗體水平，較一價疫苗高4倍。

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