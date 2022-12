每年一度的「搞笑野生動物攝影獎」(Comedy Wildlife Photography Awards)賽果周四(8日)揭曉。來自美國的Jennifer Hadley以作品「Not so cat-like reflexes」,擊敗來自85個國家共逾5000幅作品,勇奪總冠軍。照片拍下一隻約3個月大的幼獅,從樹上落地時疑因不熟練而出現一個「高難度」姿勢。Jennifer Hadley特別提到,幼獅落地後沒有受傷,與同伴跑走了。這照片同時在比賽中奪得「Alex Walker's Serian Creatures of the Land Award」,是陸上動物的分類獎項。