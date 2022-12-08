伊朗女性獲選《時代》年度英雄　一文了解「頭巾示威」重點報道 (17:46)

美國《時代》雜誌宣布，伊朗女性獲選為2022年度英雄。今年9月，伊朗22歲女生阿米尼（Mahsa Amini）疑因違反頭巾規定，遭道德警察羈押，其間死亡，引發該國大規模抗議潮至今，當局鎮壓示威，伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）估計至12月7日有475名示威者死亡。本文整理有關「頭巾示威」自今年9月至今重點。
●阿米尼涉違頭巾令 疑遭虐打猝斃
阿米尼今年9月中涉違頭巾令遭道德警察拘捕，其間疑遭虐打後猝死，觸發民眾示威抗議，亦受到國際社會關注。
‧涉違頭巾令 伊朗女子被捕後猝逝 道德警察捲打死人嫌疑 引起公憤（9月18日）
‧伊朗「頭巾示威」蔓延 軍警實彈鎮壓 道德警察被指殺「衣著不當女子」掀民憤 主管停職（9月21日）
●伊朗攀岩女選手比賽沒戴頭巾
伊朗攀岩女選手里卡比在韓國出賽時沒戴頭巾，被外界視為藉此表態。一度失聯的她其後在社交網解釋沒戴頭巾只因頭巾意外滑落，但外界懷疑她是遭當局強迫自白。
●伊朗隊世界盃首場未有唱國歌
伊朗足球國家隊11月21日出戰卡塔爾世界盃首場賽事，在開賽前的奏國歌儀式上，伊朗隊11名場上球員在有球迷噓國歌聲下全體默然肅立，未有同唱國歌，被視為展示支持「頭巾示威」的姿態。
‧伊朗隊未唱國歌 被視撐頭巾示威 隊長賽前記者會表態：盼做人民聲音（11月22日）
‧當局拘撐頭巾示威名宿 被指施壓世盃球員 唇動「跟唱」國歌 伊朗球員疑屈服（11月26日）
●伊朗演藝界發聲
伊朗演藝界亦有撐示威聲音，部分人因此被傳召問話甚至被捕。
●伊朗總檢察長稱道德警察「停止運作」
伊朗總檢察長稱道德警察「停止運作」，惟政府未確認消息。
‧伊朗總檢察長：道德警察已停運 強調仍監察民眾行為 頭巾令未見廢除迹象（12月5日）