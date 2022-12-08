伊朗女性獲選《時代》年度英雄　一文了解「頭巾示威」重點報道 (17:46)

●阿米尼涉違頭巾令 疑遭虐打猝斃

阿米尼今年9月中涉違頭巾令遭道德警察拘捕，其間疑遭虐打後猝死，觸發民眾示威抗議，亦受到國際社會關注。

‧涉違頭巾令 伊朗女子被捕後猝逝 道德警察捲打死人嫌疑 引起公憤（9月18日）

‧伊朗「頭巾示威」蔓延 軍警實彈鎮壓 道德警察被指殺「衣著不當女子」掀民憤 主管停職（9月21日）

‧保守派上台 道德警執法趨嚴（9月21日）

．頭巾女之死 美制裁伊朗道德警察（9月23日）

●伊朗攀岩女選手比賽沒戴頭巾

伊朗攀岩女選手里卡比在韓國出賽時沒戴頭巾，被外界視為藉此表態。一度失聯的她其後在社交網解釋沒戴頭巾只因頭巾意外滑落，但外界懷疑她是遭當局強迫自白。

‧伊朗攀岩女選手回國 稱比賽沒戴頭巾因滑落（10月20日）

‧出賽沒戴頭巾伊朗攀岩女選手遭軟禁（10月23日）

‧沒戴頭巾出賽 伊朗攀岩女將家人遭拆屋（12月5日）

●伊朗隊世界盃首場未有唱國歌

伊朗足球國家隊11月21日出戰卡塔爾世界盃首場賽事，在開賽前的奏國歌儀式上，伊朗隊11名場上球員在有球迷噓國歌聲下全體默然肅立，未有同唱國歌，被視為展示支持「頭巾示威」的姿態。

‧伊朗隊未唱國歌 被視撐頭巾示威 隊長賽前記者會表態：盼做人民聲音（11月22日）

‧拒唱國歌餘波 伊朗隊同遭保守派示威者圍攻（11月24日）

‧入場球迷展抗議旗幟 保安沒收（11月26日）

‧當局拘撐頭巾示威名宿 被指施壓世盃球員 唇動「跟唱」國歌 伊朗球員疑屈服（11月26日）

‧CNN：伊朗革命衛隊赴多哈「監察」國家隊（11月30日）

‧伊朗示威賀國足落敗 男子遭軍警轟頭亡（12月2日）

●伊朗演藝界發聲

伊朗演藝界亦有撐示威聲音，部分人因此被傳召問話甚至被捕。

‧伊朗女星涉煽動被捕（11月22日）

●伊朗總檢察長稱道德警察「停止運作」

伊朗總檢察長稱道德警察「停止運作」，惟政府未確認消息。

‧伊朗總檢察長：道德警察已停運 強調仍監察民眾行為 頭巾令未見廢除迹象（12月5日）

‧官方未證解散道德警察 外長斥西方作亂（12月6日）

‧伊朗頭巾示威罷工罷市續施壓 首天多城市店舖響應 籲周三德黑蘭廣場集會（12月6日）