季節性抑鬱冬天易出現　營養師3招助穩定情緒 (08:56)

冬天陽光較少，可能會影響情緒。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，天氣轉變，例如冬天日短夜長、天氣變冷變潮濕，可能引致季節性情感障礙（又稱季節性抑鬱症，Seasonal Affective Disorder，英文簡稱SAD），情緒會變得負面消極、較難集中精神、容易感到疲累、睡眠質素變差。李杏榆提供3個方法，有助穩定情緒，假若情況惡化至影響正常生活，則應向專業人士尋求協助。
3招助穩定情緒
1. 多攝取維他命B、維他命D、DHA（其中一種奧米加3脂肪酸）──雞蛋、蔬菜水果（如菠菜、南瓜、香蕉）、穀物類食物含有維他命B。維他命B屬水溶性營養素，部分維他命B會在加熱過程中流失。維他命D可以透過曬太陽或進食維他命D補充品攝取。深海魚含有DHA，如三文魚、銀鱈魚等。
2. 多做運動──倘若感到不開心或抑鬱，可能是受荷爾蒙影響，運動有助身體製造更多快樂荷爾蒙。
3. 充分利用自然光工作或活動。
心理健康 相關資訊：
突嗜甜食或因有壓力 營養師：改吃水果堅果牛奶等 免糖分超標【短片】
垃圾食品增抑鬱風險 身體長期發炎 影響情緒調節（訂戶專區）
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom