季節性抑鬱冬天易出現　營養師3招助穩定情緒 (08:56)

3招助穩定情緒

1. 多攝取維他命B、維他命D、DHA（其中一種奧米加3脂肪酸）──雞蛋、蔬菜水果（如菠菜、南瓜、香蕉）、穀物類食物含有維他命B。維他命B屬水溶性營養素，部分維他命B會在加熱過程中流失。維他命D可以透過曬太陽或進食維他命D補充品攝取。深海魚含有DHA，如三文魚、銀鱈魚等。

2. 多做運動──倘若感到不開心或抑鬱，可能是受荷爾蒙影響，運動有助身體製造更多快樂荷爾蒙。

3. 充分利用自然光工作或活動。

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