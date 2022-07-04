世界盃｜干卡路拉莫斯帽子戲法助葡萄牙闖8強　一文睇干卡路拉莫斯4個威水紀錄【圖輯】 (13:07)

干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）

．年齡：21歲（2001年6月20日出生）

．身高：1.85米

．司職：前鋒（26號球衣）

．本身隸屬葡超勁旅賓菲加（SL Benfica）

www.instagram.com/goncaloramos88

干卡路拉莫斯4個威水紀錄：

．是自1990年以來，首名在世界盃淘汰賽大演帽子戲法的球員

．在對瑞士隊賽事，干卡路拉莫斯以21歲169日之齡，成為球王比利之後，在世界盃淘汰賽單場入3球的最年輕球員。比利在1958年世界盃淘汰賽上演帽子戲法時，年僅17歲244日

．是葡萄牙隊在世界盃入球的第二年輕球員，僅次於基斯坦奴朗拿度（C朗）於2006年以21歲132日之齡取得入球

．是繼德國隊前鋒高路斯（Miroslav Klose）之後，自2002年以來首名第一次在世界盃正選上陣便大演帽子戲法的球員

干卡路拉莫斯上月才首次出戰國際賽，今仗對瑞士隊是首次在世界盃以正選上陣。在對陣瑞士隊前，干卡路拉莫斯在今屆世界盃賽事中，曾於H組分組賽對加納隊時出場2分鐘，以及對烏拉圭隊時出場8分鐘，兩次均是後備入替。

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