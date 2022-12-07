大雪．二十四節氣｜中醫教路：栗子核桃補腎　白蘿蔔化痰清熱助消化 (11:06)

大雪是二十四節氣的冬季節氣，註冊中醫鄭智仁建議秋冬季可吃栗子、核桃和白蘿蔔，並講解三種食材的益處，以及食用注意。
1. 栗子
【性味】性溫，味甘平
【功效】養胃健脾，補腎強筋
【宜】栗子尤其適合腎虛長者、老年氣管炎咳喘者、中老年人腰痠腰痛、腿腳無力、小便頻多的人食用。
【不宜】注意栗子澱粉質較高，不太適合糖尿病人食用。嬰幼兒、脾胃虛弱、消化不良者、患有風濕病不宜多吃。
2. 核桃
【性味】性溫，味甘，微苦澀
【功效】補腎、固精強腰、溫肺定喘、潤腸通便
【宜】核桃尤其適合腎虛腰痛、兩腳痿弱、小便頻數、遺精陽痿、肺氣虛弱或肺腎兩虛、喘咳短氣的人食用。
【不宜】肺炎、支氣管擴張等患者、陰虛火旺者、大便溏泄者、吐血者、出鼻血者不宜吃。
3. 白蘿蔔
【性味】性涼，味辛甘
【功效】消滯幫助消化，促進腸胃蠕動，化痰清熱，生津止渴，下氣寬中
【宜】白蘿蔔適合大便不暢、胃脹燒心者、氣管炎患者、咳嗽痰多氣喘者食用。
【不宜】胃及十二指腸潰瘍、慢性胃炎、單純甲狀腺腫、先兆流產、子宮脫垂者不宜多食。另外白蘿蔔為寒涼蔬菜，陰盛偏寒體質者、脾胃虛寒者亦不宜多食。
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