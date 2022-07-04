世界盃︱日韓止步16強　球員成熱話　三笘薰奮力救波、孫興慜蝙蝠俠眼罩、曹圭成俊朗神射手 (21:03)

‧三笘薰

日本隊在小組賽以2：1反勝西班牙隊，取得世界盃E組首名，關鍵之一是翼鋒三笘薰助攻中場田中碧一球，在皮球未完全出底線前奮力救波。視像裁判（VAR）覆核指前者傳中時，皮球未完全出底線，改判入球有效，在死亡之組將德國隊踢出局。

科技減誤差 毫釐扭大局 邊緣砸界球惹球例討論 今屆用球成判決關鍵（12月3日）

FIFA公開日本致勝球片段 證皮球完全出界前三笘薰成功傳球【附FIFA短片】（12月3日）

12月6日，日本與克羅地亞隊力爭8強之位，兩隊互射12碼。三笘薰、南野拓實與吉田麻也射門均被克軍門將利華高域拍出，以1：3飲恨。三笘薰在賽後受訪時飲泣道歉。

克羅地亞互射12碼闖8強 日本連續兩屆16強出局（12月6日）

三笘薰飲泣自責宴客 森保一讓球員自動請纓操刀 否認壓力致敗（12月6日）

‧孫興慜

韓國隊隊長兼前鋒孫興慜上月初左眼周圍骨裂，世界盃賽前剛接受手術，因此出賽時戴上有保護作用的黑色眼罩，以「蝙蝠俠」造型登場。

韓國鬥烏拉圭互交白卷 世盃三度交鋒首不敗（11月25日）

韓國隊落敗續受歡迎 孫興慜遭加納教練強行合照（11月29日）

孫興慜嘆韓國大敗非戰之罪（12月6日）

‧曹圭成

韓國隊曹圭成在今屆世界盃成為「太極虎」隊史首名在世盃單場入多於一球的球員，足球實力了得，加上俊朗外表，令這名24歲應屆韓職神射手人氣急升，個人社交網的支持者一夜間暴增。

俊貌配銅頭 曹圭成瞬變大韓新寵 隊史世盃「起孖」首人 勢成歐洲球會獵物（12月3日）

圖輯：一文睇卡塔爾世界盃5名年輕新星球員（12月3日）

‧西芳照

日本隊在今屆世界盃躋身16強，功臣除了球員外，亦有賴背後一眾團隊的努力。由2004年起成為「藍武士」隨隊主廚的西芳照同樣功不可沒，已是世盃「五朝元老」的他在卡塔爾隨行期間，以各式各樣營養美食滿足球員胃口。

日本隊「五朝元老」廚師：犧牲睡眠時間 助球員一臂之力（11月24日）

日本隊廚師日式美食解球員思鄉情 關鍵仗前夕製西班牙凍湯助勝西班牙隊【多圖】（12月4日）

世界盃2022 明報專輯：bit.ly/3EqvwQV