江澤民追悼大會　習近平致悼詞全文 (11:17)

同志們，朋友們：

今天，我們在首都人民大會堂隆重舉行追悼大會，極其沉痛地悼念敬愛的江澤民同志。

此時此刻，大江南北，長城內外，全國各地的黨政機關、企事業單位、鄉村、學校、部隊、街道社區的廣大人民群眾，我國駐外使領館及其他駐外機構人員，香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞和台灣同胞以及海外僑胞，也都同我們一道，深切緬懷江澤民同志的豐功偉績和崇高風範，寄托我們的哀思。

全黨全軍全國各族人民，為失去了江澤民同志這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國人民、各國領導人和各方面國際友人也表示深切哀悼。

江澤民同志是全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

我們愛戴江澤民同志，懷念江澤民同志，是因為他把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。特別是黨的十三屆四中全會以後13年黨和國家取得的巨大成就，同江澤民同志的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的。江澤民同志為黨和人民建立了不朽功勳，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽！

同志們、朋友們！

江澤民同志從青少年時代起就立志追求真理，積極投身人民革命運動的洪流。他是江蘇省揚州市人，1926年8月出生在愛國知識分子家庭，從小接受愛國主義思想和民主革命思想的啟蒙。1943年冬，他參加了中共地下黨組織領導的愛國進步學生運動，1946年4月加入中國共產黨，從此把畢生精力獻給了黨和人民。

新中國成立後，江澤民同志先後在企業、科研單位、國家部委工作，在每個崗位上他都盡職盡責、艱苦努力，把火熱年華獻給了社會主義革命和建設事業，在改革開放方面做了大量開拓性工作。在黨的十二大上，他當選為中央委員。

1985年後，江澤民同志任上海市市長，上海市委副書記、書記。他領導制定上海經濟發展規劃和城市建設規劃，提出在20世紀末把上海建設成為開放型、多功能、產業結構合理、科學技術先進，具有高度文明的社會主義現代化城市的發展方針，強調把浦東建設成為國際化、樞紐化、現代化的世界一流新市區，積極推進為民辦實事制度化，為開創上海改革開放和社會主義現代化建設新局面作出了突出貢獻。在黨的十三屆一中全會上，他當選為中央政治局委員。1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。

同志們、朋友們！

1989年6月，江澤民同志在黨的十三屆四中全會上當選為中央政治局常委、中央委員會總書記，同年11月黨的十三屆五中全會決定他為中共中央軍事委員會主席，形成以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體。

江澤民同志擔任黨和軍隊主要領導職務之際，我國正面臨外有壓力、內有困難的嚴重時刻，可謂臨危受命。江澤民同志堅定表示：「為了黨和人民的事業，我一定鞠躬盡瘁、死而後已。」

20世紀80年代末90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行所謂「制裁」，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放，堅決開展治理整頓，全面加強意識形態工作，深入開展黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，加強黨同人民群眾的聯繫，積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衛了中國特色社會主義偉大事業。經過艱苦努力，黨和人民成功穩住了改革發展大局，為我國發展打下了堅實基礎。

從黨的十三屆四中全會到黨的十六大的13年中，國際形勢風雲變幻，我國改革開放和社會主義現代化建設進程波瀾壯闊。在國際國內十分複雜的形勢下，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，高舉馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論偉大旗幟，堅持黨的基本路線不動搖，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅定不移堅持和發展中國特色社會主義。他提出抓住機遇、深化改革、擴大開放、促進發展、保持穩定的基本方針，全面闡述了正確處理社會主義現代化建設中的十二大關係，深化了我們對社會主義現代化建設規律的認識，強調抓住機遇而不可喪失機遇、開拓進取而不可因循守舊，領導我們制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略。他領導我們確定了黨在社會主義初級階段的基本綱領，為我們堅持和發展中國特色社會主義事業提供了有力指導。他領導我們確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度，銳意推進經濟體制改革、政治體制改革、文化體制改革和其他各方面改革。他對全面建設小康社會、實現第三步戰略目標進行了前瞻性的戰略思考，強調要在本世紀頭20年集中力量全面建設惠及十幾億人口的更高水平的小康社會。他強調，財大才能氣粗，落後就要挨打，必須把發展作為黨執政興國的第一要務，聚精會神搞建設、一心一意謀發展。他提出堅持「引進來」和「走出去」相結合，以開放促改革促發展，領導我們加入世界貿易組織，形成對外開放新格局。他領導我們發展社會主義民主政治，實施依法治國基本方略，發展社會主義先進文化，實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。他始終以寬廣的世界眼光洞察世界形勢發展總趨勢，提出一系列外交和國際戰略思想，積極推動世界走向多極化，推進國際關係民主化，尊重世界多樣性，推動成立上海合作組織，領導我們打開外交工作嶄新局面。他強調治國必先治黨、治黨務必從嚴，強調講學習、講政治、講正氣，提出推進黨的建設新的偉大工程，強調要解決好提高領導水平和執政水平、增強拒腐防變和抵禦風險的能力兩大歷史性課題，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，始終保持共產黨人的蓬勃朝氣、昂揚銳氣、浩然正氣，始終保持黨的先進性和純潔性。他領導我們正確處理改革發展穩定關係，推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設和黨的建設取得舉世矚目的新進展，成功把中國特色社會主義推向21世紀。

江澤民同志深刻洞察世界新軍事變革的發展趨勢，主持制定了新時期軍事戰略方針，強調要推進中國特色軍事變革，堅定不移走中國特色的精兵之路，加強人民軍隊革命化、現代化、正規化建設。他強調：「我這些年集中精力抓的問題，一言以蔽之，就是我軍能否打得贏、不變質。」他強調，要毫不動搖堅持黨對人民軍隊的絕對領導，部隊要做到政治合格、軍事過硬、作風優良、紀律嚴明、保障有力，永葆人民軍隊性質、本色、作風，把軍事鬥爭準備的基點放到打贏信息化條件下的局部戰爭上來，加快國防和武器裝備發展。他作出軍隊、武警部隊和政法機關必須徹底停止一切經商活動的戰略性決策。在江澤民同志親自領導和大力推動下，我國國防和軍隊現代化建設取得了巨大成就。

江澤民同志堅持解放思想、實事求是、與時俱進，尊重實踐，尊重群眾，圍繞建設中國特色社會主義這個主題提出了一系列新思想新觀點新論斷，為堅持和發展黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗作出了傑出貢獻。特別是他集中全黨智慧創立了「三個代表」重要思想，進一步回答了什麽是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麽樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設的規律的認識，以新的思想、觀點、論斷，繼承、豐富、發展了馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論。

黨的十三屆四中全會以後13年中，江澤民同志領導我們從容應對一系列關係我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是領導我們成功抵禦亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害等，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進。

江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，他主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替。黨中央同意了江澤民同志的請求。2004年，他又主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮。

從領導崗位上退下來以後，江澤民同志堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。2006年，江澤民同志親自主持編輯和逐篇審定《江澤民文選》第一卷、第二卷、第三卷，為我們繼續推進中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程提供了重要教材。

江澤民同志在長期革命實踐中錘煉出來了鮮明的革命精神和革命風範。江澤民同志目光遠大、審時度勢，總是從中國和世界發展大勢、從黨和國家工作全局出發觀察和思考問題，不斷推進理論創新和其他各方面創新。江澤民同志信念堅定、處事果斷，總是把黨和人民放在心中最高的位置，始終不渝堅持共產黨人的理想信念，在關鍵時刻具有作出果敢決策的非凡膽略和進行理論創新的巨大勇氣。江澤民同志尊重實踐、與時俱進，總是緊緊把握時代發展脈搏和契機，堅持從黨和人民活生生的實踐出發總結經驗、尋找路子，腳踏實地而又開拓進取推進黨和國家各項工作。江澤民同志尊重群眾、關心群眾，總是高度關注人民群眾安危冷暖，依據最廣大人民根本利益來檢驗和推動工作。江澤民同志的革命精神和革命風範永遠銘刻在我們心中，永遠教育和激勵我們前進。

江澤民同志的逝世，對我黨我軍我國各族人民是不可估量的損失。黨中央號召全黨全軍全國各族人民，化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達我們的悼念，在中國特色社會主義道路上不斷譜寫黨和國家事業發展新篇章。

——馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想。江澤民同志留給我們的最可寶貴的財富，就是「三個代表」重要思想。他表示：「我提出這個問題，是經過了長時期思考的。」「『三個代表』的思想，不是憑空產生的，而是我們十三年來在理論和實踐上不斷探索和開拓的結果。」「三個代表」重要思想是黨必須長期堅持的指導思想。新征程上，我們一定要堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持一切從實際出發，不斷回答中國之問、世界之問、人民之問、時代之問，始終保持馬克思主義的蓬勃生機和旺盛活力。

——中國共產黨領導是黨和人民事業風雨無阻向前進的根本保證。江澤民同志語重心長地說：「我作為一名老共產黨員，真誠地希望全黨同志特別是中央各位同志時時刻刻把黨放在心中最高的位置，時時刻刻在各項工作中自覺堅持和維護黨的領導，這是我們黨和國家的希望所在。」新征程上，我們一定要保持「趕考」的清醒和堅定，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚偉大建黨精神，不忘初心使命，勇於推進自我革命，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。

——中國特色社會主義道路是當代中國大踏步趕上時代、引領時代發展的康莊大道。2001年，江澤民同志在慶祝中國共產黨成立80周年大會上強調，80年的實踐啟示我們，必須堅定不移走自己的路，這是總結我們黨的歷史得出的最基本的經驗。新征程上，我們一定要堅持中國特色社會主義道路，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持自信自強、守正創新，在自己選擇的正確道路上昂首闊步走下去，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

——人民是決定黨和國家前途命運的根本力量。江澤民同志對人民無限忠誠，心中始終裝著人民。他提出要「以人民群眾為本」，反覆強調「最大多數人的利益是最緊要和最具有決定性的因素。這是馬克思主義的基本觀點」，必須不斷實現好、維護好、發展好最廣大人民的根本利益。新征程上，我們一定要堅持人民至上，全心全意為人民服務，貫徹以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，始終保持同人民群眾的血肉聯繫，始終同人民同呼吸、共命運、心連心，推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

——改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招。江澤民同志強調：「通過理論創新推動制度創新、科技創新、文化創新以及其他各方面的創新，不斷在實踐中探索前進，永不自滿、永不懈怠，這是我們要長期堅持的治黨治國之道。」新征程上，我們一定要準確識變、科學應變、主動求變，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，全面推進改革開放，不斷完善中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化，不斷贏得優勢、贏得主動、贏得未來。

——中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。江澤民同志強調，我們必須順應歷史潮流，推動建立公正合理的國際政治經濟新秩序，爭取長期和平國際環境，全面維護我國國家安全和利益，不斷為人類和平與發展的崇高事業作出新的更大貢獻。新征程上，我們一定要堅持胸懷天下，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動共建「一帶—路」高質量發展，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量攜手前進。

——敢於鬥爭、敢於勝利是中國共產黨和中國人民不可戰勝的強大精神力量。江澤民同志強調：「我們黨正在領導人民進行建設社會主義現代化的偉大鬥爭，不可避免地會遇到許多複雜情況，國際國內的嚴峻形勢和不同社會制度、不同思想體系的對立和鬥爭，經常考驗著每個黨員。」「要有壓倒一切敵人的英雄氣概。」「人不能低下高貴的頭。」新征程上，我們一定要保持只爭朝夕、奮發有為的奮鬥姿態和愈是艱險愈向前的鬥爭精神，掌握歷史主動，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。

同志們、朋友們！

江澤民同志同我們永別了。他的英名、業績、思想、風範將永載史冊，世世代代銘刻在人民心中。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

江澤民同志永垂不朽！

（新華社文字直播全文）