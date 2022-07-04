維園工展會12月9-16日「開鑼狂賞周」　著數優惠：$1罐頭吉品鮑、$2金鳯香米、$5花旗參片 (17:28)

「開鑼狂賞周」部分優惠：

．$1 罐裝金之寶紅燒元貝吉品鮑（原價$48，每日限量20件）

．$1 壽桃牛腩淮山麵（原價$28，每日限量30件）

．$2 金鳯泰國頂級香米及環保袋（原價$45，每日限量30件）

．$5 180克李錦記蠔皇極品鮑魚（原價$68，每日限量30件）

．$5 同仁堂加拿大花旗參片(珍珠)(5錢)（原價$30，每日限量20件）

．$10 50毫升裝CICI CARE玫瑰精油手霜（原價$138，每日限量50件）

．$50 60粒裝家得路特強蟲草菌絲體精華（原價$458，每日限量200件）

．$149 Naturall雙人牀品套裝（原價$799，每日限量50件）

．$299 兩個Sinomax舒適竹炭枕（原價$1358，每日限量50件）

更多優惠詳情

今屆工展會推出「廠商會88‧驚喜8重奏」，當中包括：身分證號碼有相連的88數字、於8月8日生日，或今年88歲（即1934年出生）的香港永久性居民，12月9日中午12時起可於網上登記參加活動，有機會獲得價值$388的禮品福袋，每項條件各388個名額。首兩萬名新登記工展會App的會員，可獲免費入場禮遇。每日首1000名購票入場的人可獲入場禮品。 工展會

日期：2022年12月9日至2023年至1月1日

時間：上午11時至晚上8時（最後一日至晚上7時)

（每日結束前30分鐘，最後一日結束前1小時停止入場）

地點：銅鑼灣維園

入場費：$8（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人免費進場）

網址：www.hkbpe.com.hk

網上工展會：online.hkbpe.com.hk

查詢電話：3421 2012

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