火鍋湯底｜番茄、竹蔗茅根蘿蔔粟米、芫荽皮蛋、麻辣、沙嗲湯底哪種較健康？中醫首選番茄、竹蔗茅根蘿蔔粟米　提醒不宜長時間打邊爐 (09:34)

● 番茄湯底──番茄性涼味甘酸（煮熟後性平），有生津止渴、健胃消食、涼血平肝、清熱解毒作用。

特別適合︰長者、小朋友

不適合︰對番茄敏感，或胃酸過多的人

● 竹蔗茅根蘿蔔粟米湯底──假設湯底以竹蔗、茅根、蘿蔔、粟米、娃娃菜或旺菜為材料。竹蔗清熱潤燥、生津解渴，不過糖尿病患者不宜食用。茅根清熱利尿、涼血止血。蘿蔔性涼味辛，有順氣化痰、清肺止咳之效。粟米健脾和胃、除煩止渴、通利小便。娃娃菜或旺菜煮熟後性味甘平，入胃、大腸經，有清熱潤腸潤膚、生津解渴的功效，而且熱量低，適合注重體重的人。

適合：大部分體質

不適合︰身體非常虛寒、虛弱的人、糖尿病患者

● 芫荽皮蛋湯底──芫荽味甘性溫，入肺、胃經，能祛風止痛、開胃消滯及發汗透疹。皮蛋多為鴨蛋鹼化而成，鴨蛋性寒，味辛澀甘鹹，有瀉肺醒酒、治瀉痢的作用，但不易消化。

適合：胃納不開

不適合︰痛風、體虛者，孕婦或小朋友不宜經常食用皮蛋

● 麻辣湯底──湯底一般含有多種香料，包括花椒、辣椒、八角等。花椒性溫味辛，能驅風祛寒、開胃消滯。辣椒性熱味辛，能驅風祛寒發汗、行氣活血、健脾開胃及提神解鬱。八角性溫味辛，能提神祛寒、開胃消滯化痰。

適合︰胃納不開、虛寒體質、疲倦無精神

不適合︰熱底或濕熱體質、胃病、易腹瀉

● 沙嗲湯底──湯底一般含有多種醬料，如沙嗲醬、芝麻醬、花生醬等，並與洋葱等炒製而成。湯底有芳香醒胃、增進食慾和醒神的作用，但脂肪比例高，而且鹽和糖含量高。

適合︰胃納不開、體瘦、虛寒體質

不適合︰濕熱體質、胃病、易腹瀉、痛風、糖尿病、高血壓、肥胖、對花生敏感

註：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫或醫生查詢。

打邊爐／火鍋飲食貼士：

打邊爐5健康貼士 營養師：鮮肉代替丸類 前後兩餐減分量「留Quota」

中醫教路︰打邊爐加柿餅助下火

火鍋｜除殼蠔要烚多久？食安中心教煮最少3分鐘【附打邊爐食安6貼士】

蒸氣鍋、粥底鍋 藏嘌呤脂肪陷阱

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom