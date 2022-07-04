江澤民逝世｜全港21社區會堂周二直播江澤民追悼會　本港多項活動延期或取消【附相關詳情連結】 (15:12)

．屯門市廣場、荃新天地、奧海城、荃灣如心廣場暫停世界盃賽事直播

信和集團旗下3個商場，包括屯門市廣場【詳情連結】、荃新天地【詳情連結】、奧海城【詳情連結】將暫停播放4場足球賽事（12月5日晚上11時，12月6日凌晨3時，12月6日晚上11時，12月7日凌晨3時）。

屯門市廣場「任天堂Switch 《寶可夢 朱/紫》遊戲試玩區」及「Pokémon聖誕卡工作坊」亦會於明日暫停。

荃灣如心廣場暫停播放三場世界盃足球賽事（12月5日晚上11時，12月6日凌晨3時，12月6日晚上11時），12月5日晚上和6日全日暫停開放場內娛樂及慶祝活動，包括聖誕燈飾等。【詳情連結】

．「香港繽紛冬日巡禮」活動暫停

香港旅遊發展局主辦的「香港繽紛冬日巡禮」活動將於明日暫停，西九文化區藝術公園的聖誕小鎮當日亦會暫時關閉。【詳情連結】

．「《13点》漫畫」特別郵票及相關郵品延期發售

香港郵政原於明日發行的「《13点》漫畫」特別郵票及相關郵品，將延至周三（7日）起在全線郵政局和「郵購網」發售。【詳情連結】

．金銀業貿易場明早市暫停3分鐘

金銀業貿易場明早9時開市後，隨即暫停交易，由行政總裁馮煒能帶領默哀3分鐘後恢復交易。【相關新聞】

．黃大仙地區康健中心開幕禮延期

香港聖公會福利協會原定今日舉行「黃大仙地區康健中心開幕禮」，將延期至另行通知。