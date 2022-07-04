世界盃｜世界盃專用足球四大特色一文睇　用前須充電　內置感應器助揭C朗「上帝之髮」未碰球 (14:42)

卡塔爾世界盃所用的足球並非一般足球，其內置的感應器，早前協助判定葡萄牙隊基斯坦奴朗拿度（C朗）頭槌未有觸碰到皮球。今次已是adidas連續第14屆為世界盃製作專用足球，明報電子平台組整理這個名為Al Rihla的足球四大特色：
．卡塔爾世界盃專用足球的名字「Al Rihla」，阿拉伯語意思是「旅程」，球上圖案用色靈感來自卡塔爾文化、建築、標誌性的船和國旗。
．Al Rihla是FIFA號稱「世界盃歷史上飛行速度最快的足球」。傳統足球是縫紉而成，Al Rihla則使用水性墨水和膠水拼接20塊面板，使足球更光滑、速度更快。
．球內配備僅重14克的精密感應器，可追蹤足球在球場上的位置，另外足球任何時候被踼、頂、扔，甚至輕敲，系統都會以每秒500次的速度記錄外界施力，有助球證判罰。C朗「上帝之髮」事件正是源於測量圖表顯示，C朗頭部極度接近皮球一刻，感應器沒有偵測到球上的外力。（相關報道：FIFA維持判葡軍入球歸般費 稱皮球感應器未能偵測C朗觸球）
．由於球內設有電子設備，比賽前須為足球充電，每次充電後可使用6小時。
（FIFA/adidas/Daily Mail）
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