世界盃｜世界盃專用足球四大特色一文睇　用前須充電　內置感應器助揭C朗「上帝之髮」未碰球 (14:42)

．卡塔爾世界盃專用足球的名字「Al Rihla」，阿拉伯語意思是「旅程」，球上圖案用色靈感來自卡塔爾文化、建築、標誌性的船和國旗。

．Al Rihla是FIFA號稱「世界盃歷史上飛行速度最快的足球」。傳統足球是縫紉而成，Al Rihla則使用水性墨水和膠水拼接20塊面板，使足球更光滑、速度更快。

．球內配備僅重14克的精密感應器，可追蹤足球在球場上的位置，另外足球任何時候被踼、頂、扔，甚至輕敲，系統都會以每秒500次的速度記錄外界施力，有助球證判罰。C朗「上帝之髮」事件正是源於測量圖表顯示，C朗頭部極度接近皮球一刻，感應器沒有偵測到球上的外力。（相關報道：FIFA維持判葡軍入球歸般費 稱皮球感應器未能偵測C朗觸球）

．由於球內設有電子設備，比賽前須為足球充電，每次充電後可使用6小時。

（FIFA/adidas/Daily Mail）