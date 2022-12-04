世界盃｜球星爸爸場外盡顯父愛　圖看7球星親子時刻 (15:48)

⚫美斯（Lionel Messi）

35歲的美斯是阿根廷隊長、前鋒，今屆是第五度代表阿根廷參加世界盃。美斯育有3個兒子，分別為2012年出生的Thiago、2015年出生的Mateo及2018年出生的Ciro。

⚫哈利卡尼（Harry Kane）

29歲的哈利卡尼是英格蘭隊隊長、前鋒。哈利卡尼育有一子兩女，分別為2017年出生的Ivy、2018年出生的Vivienne及2020年出生的Louis。

⚫基沙文（Antoine Griezmann）

31歲的法國隊前鋒基沙文，育有一子兩女，分別為2016年出生的Mia、2019年出生的Amaro及2021年出生的Alba。巧合的是，他的3個孩子都是在4月8日出生。

⚫基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）

37歲的球星C朗是葡萄牙隊前鋒，目前育有兩子三女，包括2010年出生的Cristiano、2017年經代孕出生的雙胞胎Eva及Mateo、以及2017年與女友Rodriguez所生的Alana。C朗於2021年10月宣布女友再懷有龍鳳胎，今年4月公布女嬰順利出生，惜男嬰夭折。

⚫尼馬（Neymar）

30歲的尼馬是巴西隊前鋒，他於19歲時已成為人父，其兒子Davi於2011年出生。

⚫艾華路莫拉達（Alvaro Morata）

30歲的艾華路莫拉達是西班牙隊前鋒，目前育有3個兒子，分別為2018年出生的雙胞胎Leonardo及Alessando、和2020年出生的Edoardo。他的妻子Alice Campello亦於今年6月宣布再懷女嬰，是他們的第4個孩子。

⚫韋格賀斯（Wout Weghorst）

30歲的韋格賀斯是荷蘭隊前鋒，目前育有3個女兒，分別為2018年出生的Juul、2020年出生的Lucie和2022年出生的Daantje。

（綜合報道）

世界盃2022 明報專輯：bit.ly/3EqvwQV