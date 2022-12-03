世界盃｜圖輯：一文睇卡塔爾世界盃5名年輕新星球員 (11:47)

卡塔爾世界盃正進行得如火如荼，今屆不少年輕球員都備受觀眾關注，明報電子平台組整理其中5名年輕又帥氣的「小鮮肉」，讓讀者認識這些足球界新星。
●加維（Gavi）
．年齡：18歲（2004年8月5日出生）
．身高：1.73米
．代表球隊：西班牙
．司職：中場（9號球衣）
．首次出戰世界盃即在西班牙對哥斯達黎加賽事中入球，成為隊史世盃最年輕入球者，亦是世界盃歷來第三年輕的入球者，該場賽事後獲選MVP（最佳球員）。
．Instagram：www.instagram.com/pablogavi
多圖：西班牙18歲新星加維首戰世界盃奪全場MVP 今年獲頒科帕獎、金童獎
●祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）
．年齡：22歲（2000年1月31日出生）
．身高：1.7米
．代表球隊：阿根廷
．司職：前鋒（9號球衣）
．Instagram：www.instagram.com/juliaanalvarez
●馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）
．年齡：23歲（1999年8月12日出生）
．身高：1.89米
．代表球隊：荷蘭
．司職：後衛（3號球衣）
．Instagram：www.instagram.com/mdeligt_
●美臣蒙特（Mason Mount）
．年齡：23歲（1999年1月10日出生）
．身高：1.81米
．代表球隊：英格蘭
．司職：中場（19號球衣）
．Instagram：www.instagram.com/masonmount
●曹圭成（Cho Gue-sung）
．年齡：24歲（1998年1月25日出生）
．身高：1.88米
．代表球隊：韓國
．司職：前鋒（9號球衣）
．在世界盃H組韓國對加納的賽事中轟入兩球，成為首名在世界盃梅開二度的韓國球員，也是首名在世界盃單場兩度頭槌破門的亞洲球員。
．Instagram：www.instagram.com/whrbtjd
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