世界盃｜圖輯：一文睇卡塔爾世界盃5名年輕新星球員 (11:47)

●加維（Gavi）

．年齡：18歲（2004年8月5日出生）

．身高：1.73米

．代表球隊：西班牙

．司職：中場（9號球衣）

．首次出戰世界盃即在西班牙對哥斯達黎加賽事中入球，成為隊史世盃最年輕入球者，亦是世界盃歷來第三年輕的入球者，該場賽事後獲選MVP（最佳球員）。

．Instagram：www.instagram.com/pablogavi

多圖：西班牙18歲新星加維首戰世界盃奪全場MVP 今年獲頒科帕獎、金童獎

●祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）

．年齡：22歲（2000年1月31日出生）

．身高：1.7米

．代表球隊：阿根廷

．司職：前鋒（9號球衣）

．Instagram：www.instagram.com/juliaanalvarez

●馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）

．年齡：23歲（1999年8月12日出生）

．身高：1.89米

．代表球隊：荷蘭

．司職：後衛（3號球衣）

．Instagram：www.instagram.com/mdeligt_

●美臣蒙特（Mason Mount）

．年齡：23歲（1999年1月10日出生）

．身高：1.81米

．代表球隊：英格蘭

．司職：中場（19號球衣）

．Instagram：www.instagram.com/masonmount

●曹圭成（Cho Gue-sung）

．年齡：24歲（1998年1月25日出生）

．身高：1.88米

．代表球隊：韓國

．司職：前鋒（9號球衣）

．在世界盃H組韓國對加納的賽事中轟入兩球，成為首名在世界盃梅開二度的韓國球員，也是首名在世界盃單場兩度頭槌破門的亞洲球員。

．Instagram：www.instagram.com/whrbtjd

多圖：24歲曹圭成高1.88米 首名世界盃梅開二度韓國球員