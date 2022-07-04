世界盃｜日本隊三笘薰傳球成焦點　三笘薰為讀大學曾棄入職業隊　自幼夢想到歐洲踢波 (14:15)

為讀大學曾棄入職業隊

現年25歲的三笘薰從幼稚園就開始踢球，他原本可以從高中畢業就在一線職業隊出賽，但為了到筑波大學體驗大學生活，18歲那年拒絕日本J聯盟的職業足球員合約。三笘薰從國小三年級開始，一直是川崎前鋒U-12的成員之一，大學時仍以特別指定成員的身分繼續為球隊效力，他曾於2017年台北世大運比賽及2019年拿坡里世大運代表日本幫助球隊拿下金牌。

三笘薰在上月中接受Eurosport訪問，提到當年的抉擇。他表示，上大學是幫助自己成為職業足球員，他說：「我學到很多東西，教練學、運動、營養學。」

自小夢想到歐洲踢足球

三笘薰在2020年與川崎前鋒簽下職業合約。第一個賽季就在37場出賽中攻進18球，英超白禮頓就在此時向三笘薰招手。他與白禮頓簽下4年合約。

三笘薰訪問中提到從小夢想就是去歐洲踢波，他說：「我希望在最高水準的職業聯盟踢波，所以我在J聯盟效力一年半後，白禮頓接觸我，我覺得必須去。」

奧運令他戰勝恐懼

三笘薰也代表日本參加2020年東京奧運，在銅牌戰中以3：1擊敗墨西哥，他提到東奧讓他意識到自己的恐懼。「參加東京奧運讓我發現自己的恐懼與比賽中缺少的東西。我備戰奧運的時候很緊張，擔心自己能力不足，然後我又對無法在奧運的大舞台上取得好成績感到很沮喪，我確定我對自己能力不足很擔憂。」但他提到自己從恐懼中學習，在奧運中得汲取教訓，三笘薰說：「這是非常重要的經歷。」

三笘薰在今年3月對上澳洲的比賽中，攻進兩球，帶領日本隊以2:0戰勝，令他聲名大噪，談到這場賽事，三笘薰表示是他職業生涯最重要的時刻，他說：「最後10分鐘非常緊張，我覺得自己踢出至今最好的比賽。」

（綜合）