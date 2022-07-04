世界盃｜日本致勝一球是否出界掀爭議　肉眼、鏡頭難作準　VAR判斷球未完全出界【附FIFA影片連結】 (12:52)

●為何這一球有爭議？

．不同角度拍攝片段或相片均出現皮球似乎已出界，最終VAR覆檢一錘定音

．日本勝出的賽果，直接影響德國被淘汰

●皮球怎樣才算出界？

根據球例，當整個皮球在地面或空中完全越過邊線，才判斷是出界。球是否出界的判定不只看觸到底線與否，整個底線的上方都是界內區，因此球體只要有一部分還在底線上空區，也不能當作出界，而今次日本隊這一球就是這樣判斷為界內。

●為何相片或片段顯示是否出界不一樣？

因鏡頭拍攝角度不同，球賽直播提供的幾個慢鏡雖見「波底」已越過底線，但從其他角度看卻似是未出界，故兩者均不能作準。若要判斷是否出界，須由皮球上方垂直往下測度。而肉眼或鏡頭未必從同一位置去看，可能要依靠VAR技術及足球內的感應器作判斷。

●什麼時候以VAR作覆檢？

只有裁判員可以主動提出「覆檢」，VAR（或其他賽事執法人員）只可向裁判員建議「覆檢」。裁判員可只基於VAR給予的資訊或使用「現場覆檢」後作出最終決定。因準確度比速度更為重要，所以覆檢的過程不設時間限制。世界盃2022 明報專輯：bit.ly/3EqvwQV

（FIFA／HKFA）