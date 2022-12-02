暖包暖袋保暖防「低溫燙傷」　皮膚醫生提醒可致出水泡留疤　睡覺避免用 (12:31)

幼兒、皮膚敏感、長者較易燙傷

林嘉雯指出，一般人若反應及時未必會造成「低溫燙傷」，不過感官敏感度差、反應慢、動作慢、皮膚較薄或敏感的人，例如5歲以下幼兒、65歲以上長者，以及活動能力弱的人就較高危。5歲以下幼兒亦不建議使用發熱產品。林嘉雯亦提醒，睡覺時應避免使用發熱產品，她曾遇過一名30多歲女士的個案，在使用暖包時不小心入睡，睡醒後發現皮膚燙傷，出現紅腫和出水泡徵狀。

燙傷即時降溫 出水泡宜求醫

皮膚燙傷最重要是即時降溫，例如冰敷或沖冷水。皮膚一級燒傷徵狀包括紅、腫、熱、痛，可在家自行處理傷處，一般而言數日即可痊癒；二級燒傷影響深層皮膚的話還會出水泡，應向皮膚專科醫生求醫，減少細菌感染或留疤的風險，康復時間需兩至三星期，嚴重者或會出現色素沉澱和疤痕。

發熱產品使用注意：

‧避免太高溫

‧接觸皮膚時間勿過長，應不時轉位置

‧睡覺時避免使用

‧5歲以下幼兒不建議使用

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