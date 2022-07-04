刷牙Q＆A｜一日要刷牙幾多次？吃完酸性食物不宜刷牙？感冒或生痱滋後要換牙刷？專家解迷思 (10:43)

問：每次進食後，都要刷牙嗎？

盧展民：刷牙一般早晚各一次則可，毋須每次進食後刷牙。

問：食完酸性食物，是否不宜刷牙？

盧展民：進食酸性食物，理論上會令小量牙齒琺瑯質溶解，或會刷蝕小部分牙面，但口水能短時間中和食物酸性，故對牙齒影響不大。

問：如何去除牙漬？

盧展民：食物及飲品，如咖啡或茶含有色素，若刷牙不夠乾淨，牙面容易沉積色素。要減少牙漬，應每天刷牙兩次，並視乎色素沉積速度及個人需要，找牙醫洗牙。另外，標榜去牙漬的牙膏或加入了打磨劑，當中的粗粒在大力刷牙時或會刷蝕牙面，因此不建議選用這類牙膏。

問：感冒或生痱滋後，要換牙刷？

盧展民：無必要。日常口腔內也存在不少細菌，只要保持牙刷清洗乾淨即可。

問：口腔生血泡成因？如何處理？

盧展民：口腔內生血泡不屬常見，亦沒有確實成因。血泡通常生長在兩邊臉頰內的口腔位置，估計是由於口腔黏膜受摩擦，下方微絲血管爆裂，導致血液積聚形成血泡。咀嚼時咬到牙肉，或刷牙時擦傷亦有可能造成血泡。血泡內血液會由身體自行吸收，一般毋須特別處理，更不必弄穿血泡，以免造成傷口。

刷牙Q&A

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