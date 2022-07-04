刷牙Q＆A｜一日要刷牙幾多次？吃完酸性食物不宜刷牙？感冒或生痱滋後要換牙刷？專家解迷思 (10:43)

就坊間常見的刷牙疑問，香港大學牙醫學院牙齒公共衛生講座教授盧展民接受明報電子平台組訪問，逐一解答：
問：每次進食後，都要刷牙嗎？
盧展民：刷牙一般早晚各一次則可，毋須每次進食後刷牙。
問：食完酸性食物，是否不宜刷牙？
盧展民：進食酸性食物，理論上會令小量牙齒琺瑯質溶解，或會刷蝕小部分牙面，但口水能短時間中和食物酸性，故對牙齒影響不大。
問：如何去除牙漬？
盧展民：食物及飲品，如咖啡或茶含有色素，若刷牙不夠乾淨，牙面容易沉積色素。要減少牙漬，應每天刷牙兩次，並視乎色素沉積速度及個人需要，找牙醫洗牙。另外，標榜去牙漬的牙膏或加入了打磨劑，當中的粗粒在大力刷牙時或會刷蝕牙面，因此不建議選用這類牙膏。
問：感冒或生痱滋後，要換牙刷？
盧展民：無必要。日常口腔內也存在不少細菌，只要保持牙刷清洗乾淨即可。
問：口腔生血泡成因？如何處理？
盧展民：口腔內生血泡不屬常見，亦沒有確實成因。血泡通常生長在兩邊臉頰內的口腔位置，估計是由於口腔黏膜受摩擦，下方微絲血管爆裂，導致血液積聚形成血泡。咀嚼時咬到牙肉，或刷牙時擦傷亦有可能造成血泡。血泡內血液會由身體自行吸收，一般毋須特別處理，更不必弄穿血泡，以免造成傷口。
刷牙Q&A
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