文化遺產｜中國製茶技藝、法國長棍麵包、平壤冷麵列UNESCO非物質文化遺產 (16:30)

中國傳統製茶技藝及相關習俗涵蓋茶園管理、採茶、手工製茶及飲茶、技藝和實踐，茶品種包括福建省武夷岩茶（大紅袍）、鐵觀音、福鼎白茶、坦洋工夫茶、漳平水仙茶及福州茉莉花茶。傳統製茶技藝主要集中在中國秦嶺淮河以南、青藏高原以東的江南、江北、西南和華南四大茶區。

法國長棍麵包（Baguettes）被視為法國象徵之一，曾被法國總統馬克龍形容為「250克的魔法和完美」。法國長棍麵包只用麵粉、水、酵母、鹽4種材料製作，在製法和重量都有講究。在法國每年烘焙逾60億個，惟現正面臨挑戰。自1970年起，法國傳統麵包店數目持續下降，由約5.5萬間降至現時約3.5萬間，民眾口味改變，衝擊法國麵包的地位。

平壤冷麵（Pyongyang Raengmyon）是朝鮮傳統菜式，主要由蕎麥製成，放上肉、泡菜、蔬菜等材料，再以冰鎮的肉湯或白蘿蔔水泡菜湯汁倒在麵條上。

韓國假面舞（Talchum, Mask Dance）被評價為融合舞蹈、音樂、戲劇等元素為一體的綜合文化藝術載體。用詼諧幽默的方式來諷刺不合理的社會問題或道德矛盾現象，登場人物表演多誇張滑稽，趣味十足。

（綜合報道）

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