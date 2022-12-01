天氣凍｜醫生建議長者最多穿3件衫、三餐熱食、洗澡水勿過熱 (09:35)

最多3件衫 倘穿過多或易跌倒

．穿衣不宜多過3件──最底層穿保暖內衣或羊毛內衣；中間層選羊毛或抓毛衣服；若外出可穿夾棉外套，有拉鏈或鈕扣會較易穿上或除下

．醫生提醒不要穿兩件冷衫，因脫下困難，若由室外進入室內，溫度上升，會令自己出汗過多

．若有需要外出時可加帽、手套及頸巾

．留意衣服太緊導致血液循環差

．不宜穿過多衣服，或令關節活動不靈活，容易跌倒

三餐選熱食

．獨居長者有時會以麵包或餅乾充飢，但天氣凍熱量消耗多，要補充，盡量三餐都是熱食

洗澡水勿過熱

．用熱水洗澡會連油脂一併洗走，長者會感到全身痕癢

．宜開暖風機或浴室寶，令洗手間溫暖，再用溫水洗澡

冬天也要多喝水

．天氣乾燥，使用電熱器、電熱氈會加快人體水分蒸發，故在冬季應與夏季一樣注意飲水

．長者不可少飲或不喝水，同樣要每日飲6至8杯水，否則體內水分不足，可使血液黏稠度增加，影響血液循環和新陳代謝，從而引發老年疾病

長者安居協會亦有關注長者冬天要注意保暖事項，讀者可在【長者安居協會網站】了解更多相關資訊。