新冠疫苗｜一家大小外遊前打加強劑須知　成人可打第四針　兒童第三針視乎年齡及疫苗【附接種建議詳情】 (14:30)

復必泰接種安排（詳情請按【不同年齡接種建議】）

問：若小朋友是5至11歲，已接種兩針復必泰，可否打多一針復必泰？

答：不可以。根據政府疫苗注射建議，若已接種兩劑復必泰，不能打第三針。除非接種者是免疫力弱，並提交醫生證明，才可預約接種第三針復必泰。

問：若小朋友是6個月至4歲，已接種兩針復必泰，可否打多一針復必泰作保護？

答：可以，已接種兩劑復必泰幼童，可以打第三針復必泰。如果是免疫力弱的兒童，並有醫生證明，更可以預約第四針復必泰作為加強劑。

問：12至17歲已接種3針復必泰，可否打多一針復必泰作保護？

答：不可以，只有醫生證明是免疫力弱的青少年，才可以選擇接種第四針作加強劑。

問：18歲以上成人可否因為往外地旅行而打第四針？

答：可以，有高暴露風險或個人需要者均可選擇接種。若屬50歲或以上，衛生防護中心亦建議打第四針加強保護。

科興接種安排（詳情請按【不同年齡接種建議】）

問：若小朋友已接種兩針，第二針是科興疫苗，可否打多一針作保護？

答： 6個月至17歲的人如已接種兩針疫苗，而第二針是科興疫苗，可選擇接種科興為第三針疫苗；免疫力弱的兒童，更可接種第四針加強保護。

問：若6個月至17歲兒童或青少年，已接種3針科興疫苗，可否打第四針作保護？

答：不可以，17歲或以下兒童及青少年，最多接種3 針 科興。除非是免疫力弱及有醫生證明，才可接種第四針。

問：若18歲以上、已接種3針科興疫苗的人，可否打第四針作保護？

答：可以，18歲至49歲的人均可按個人需要接種第四針科興疫苗，政府亦建議50歲或以上市民打第四針科興作加強劑保護。

以上是一般人接種安排，若屬康復者，感染可視作一針；若接種後14日內染病，或不肯定自己曾否感染，也可根據以上安排接種疫苗。

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