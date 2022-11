葡萄牙隊周二(29日)凌晨對烏拉圭隊的世界盃H組賽事中,開紀錄的一球出現入球功臣誰屬的爭議。葡軍般奴費南迪斯左路傳中,皮球彈地直入,國際足協(FIFA)最終判入球歸他,而非入楔起跳、曾施展頭槌的基斯坦奴朗拿度(C朗)。不過很多網民翻看片段後,發現C朗的頭髮應有觸球,認為入球應屬C朗。有網友創造了「Hair of God」(上帝之髮)一詞,比擬當年阿根廷球王馬拉當拿「Hand of God」(上帝之手)的爭議入球。「Hair of God」一詞更迅速在Twitter流行。