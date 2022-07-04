新冠康復者失嗅覺未癒　睇片跟醫生學嗅覺訓練　聞豉油、咖啡刺激大腦【短片】 (13:23)

嗅覺神經受損要靠嗅覺訓練

曹洪偉指出，新冠病人失去嗅覺有兩種可能，一是鼻塞、發炎腫脹阻礙嗅東西，這類可用噴鼻藥物治療；另一可能是嗅覺神經受損，他說，沒有藥物可針對神經受損，但外國有研究發現使用嗅覺訓練有幫助，做法是用濃烈及熟悉的氣味，刺激病人感官，令其連繫大腦對這種氣味的感覺，根據外國以往數據，接受訓練的患者約有三成人情況有改善。

嗅覺訓練

．連續12星期

．早晚各做一次

．每次聞3至5種氣味

．每種氣味聞10秒

．可選濃烈又熟悉的氣味，如咖啡、豉油、檸檬

．不建議聞漂白水、天拿水

康復者失嗅覺半年

黃小姐和梁小姐分別於半年前和本月感染新冠病毒，二人均出現失去嗅覺的問題。黃小姐今年6月染疫，痊癒後發現完全失去嗅覺，形容一點味道也聞不到，就連吃東西也感覺無味道一樣。她曾經嘗試買丁香等香油做嗅覺訓練，但因本身不知道丁香味道，根本不能分辨是否聞到該氣味。

梁小姐則是本月「中招」，最初一周聞不到氣味，自己嘗試煮一些通粉或拿一個橙去聞，至近日開始聞到這些熟悉的氣味。

曹洪偉解釋，外國是用4款香油包括檸檬、丁香、玫瑰及樹脂油訓練嗅覺，香港人則未必熟悉丁香、玫瑰的味道，醫生會改為建議病人選擇一些熟悉的氣味做嗅覺訓練。

嗅覺訓練無害可持續做

曹洪偉表示，本港第一、二波疫情時，粗略統計約45%病人失去嗅覺，但大部分人隔一段時間會恢復；至於近一年即第五波疫情，患者嗅覺受影響的比例較之前低，只有約一成。根據第一、二波疫情數據，約70%嗅覺受影響的人約30日後痊癒；而本地或國際數據顯示，約90%失去嗅覺的病人，兩個月後亦會自然恢復嗅覺。

他指出患者失去嗅覺後，首3至6個月的康復進度較明顯。由於嗅覺訓練方法很方便，對病人亦沒有任何害處，故一失去嗅覺已可開始進行嗅覺訓練；即使半年後嗅覺仍未恢復，亦可持續做訓練，希望可以改善情況。