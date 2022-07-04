內地疫下防控爭議不斷　回顧烏魯木齊、北京、上海、廣州本月示威【短片】 (19:06)

烏魯木齊火災惹封控爭議 多地現聲援潮

烏魯木齊市一座住宅大廈上周四發生的大火，民眾質疑死傷嚴重是因封區令導致救援延誤所致，上周五（25日）上街示威，要求解封。烏市當局昨（26日）宣布該市已實現社會面清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

惟民眾不滿當局封控手法，南京傳媒學院、清華大學、北京大學等有學生聚集聲援。上海昨晚有市民聚集在市內的烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者。其間雙方一度有衝突，有人被警員帶走。

烏市樓火10死 官否認封區礙灌救 近3小時撲熄 網片：民眾示威求解封（11月26日）

火劫惹抗議 烏市隨即宣布「清零」 民間輿論不滿處理 南京傳媒學院學生舉白紙示威（11月27日）

新疆大火引發清華北大示威 有學生高呼「表達自由，民主法治」口號（11月27日）

新疆庫爾勒市復工復產 烏魯木齊明日起恢復公共交通（11月27日）

鄭州富士康騷亂 員工不滿與染疫者混住

河南鄭州富士康科技區繼10月底因爆疫封控園區，觸發工人逃亡潮，上周二（22日）有新招請員工不滿合同與招聘條件不符，以及被安排與染疫員工混住，引發騷亂。數百工人於廠區內示威，並與身穿防護服且手持警棍的「大白」（穿白色防護衣人員）對峙。大批武警進入廠區，以催淚彈及水炮驅散，多人受傷，逾40人被捕。

鄭州富士康爆疫封控 工人生活無着逃亡 逃離工廠返鄉員工 未報備遭當地警拘（10月31日）

鄭州富士康騷亂 警催淚彈水炮車鎮壓 不滿資方變更合約與染疫者混住 工人欲離廠遭「大白」圍毆（11月24日）

廣州海珠區封控多時爆衝突

廣州海珠區居民因不滿疫情封控措施，11月14日晚上發生示威事件，有人推倒封控圍板及推倒警車。當局增派警力戒備，並射水炮驅散示威者。至近日，海珠區再有大批居民衝破防疫關卡逃離封控區，引發警民衝突。

穗海珠民工反封控 警水炮驅散拘多人（11月16日）

海珠民眾衝關夜逃 穗警嚴打播毒 主要幹道設隔離帶 裝鐵絲網水泥牆封阻（11月25日）