二價疫苗｜復必泰二價疫苗12月1日起可打　一文睇一價二價疫苗分別　藥劑師倡外遊前打二價作第四針【附預約接種連結】 (12:59)

誰可接種復必泰二價疫苗？

12歲或以上免疫力弱的人，以及18歲或以上的一般市民：

．從未染疫者接種第四針

．新冠康復者接種第三針

合資格市民可由11月27日上午9時起，在網上預約接種復必泰二價疫苗【預約接種按此】。60歲或以上領取「即日籌」打針的人可即場選擇打復必泰二價疫苗。

接種間距見衛生防護中心facebook帖文。

復必泰一價疫苗與二價疫苗有何分別？

以新冠疫苗來說，目前本港接種的復必泰一價疫苗，成人每支疫苗30微克，全部劑量都是針對原始病毒株；崔俊明表示，復必泰二價疫苗除了原始病毒株，亦針對Omicron BA.4及BA.5的病毒株，疫苗整體劑量維持30微克，但針對原始病毒株與Omicron BA.4/5病毒株的分量各佔一半，每種15微克。崔俊明表示，一價跟二價疫苗的安全性相若。

二價疫苗激發BA.4/5抗體水平超一價

復必泰藥廠研究數據顯示，打一針二價疫苗作加強劑一個月後，18至55歲接種者對BA.4/5的中和抗體水平，上升9.5倍；55歲以上二價接種者更升13.2倍，但這年齡群組如果接種一價疫苗作加強劑，抗體水平只升2.9倍。藥廠又表示，在55歲以上測試者當中，二價疫苗激發的BA.4/5抗體水平，較一價疫苗高4倍。

崔俊明又表示不論曾否感染新冠病毒，接種二價疫苗後，Omicron BA.4/5的中和抗體水平都明顯增加，尤其是從未感染的人。

崔俊明倡擬外遊者打二價疫苗作第四針增保護

衛生防護中心轄下科學委員會建議，二價疫苗可作第四針接種。有份開會的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，這是因絕大多數人接種首三針時尚未有二價疫苗，外國現有的臨牀數據是比較第四針接種一價疫苗與二價疫苗的分別。

崔俊明認為，雖然一價疫苗只針對原始病毒株，但仍然可以產生T細胞保護。他指出，外地如日本疫情仍然嚴峻，建議市民若準備聖誕外遊，可考慮接種二價疫苗作第四針，加強保護。因接種疫苗後需時兩周產生抗體，因此若12月去旅行，就要預早打針。

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