世界盃｜C朗破紀錄5屆決賽周有入球　C朗：首場勝利重要，是美好時刻【多圖】 (14:33)

．C朗5屆世盃決賽周入球一覽

2006年 1球

2010年 1球

2014年 1球

2018年 4球

2022年 暫時1球

C朗還有以下紀錄：

．世盃入球年紀第二大球員

經過昨晚所入一球，C朗以37歲292日之齡，成為在世界盃入球的年紀第二最大球員，僅次於1994年喀麥隆球員米拿（Roger Milla）以42歲39日之齡入球。

要數C朗入球，必要提2018年俄羅斯世界盃一人入4球，可惜葡萄牙最終無緣晉身8強。值得一提是，自C朗入選葡萄牙國家隊，葡萄牙連續5屆都拿到世界盃決賽周入場券；而未有C朗的前17屆世界盃，葡萄牙只有3次入圍決賽周。

．彈跳力驚人 最高跳過2.93米

C朗另一絕招是彈跳力驚人，過往多次憑頭槌建功。身高6呎2吋（1.87米）的C朗，多次跳躍超過2.5米，比8呎高（2.44米）的龍門還要高一截。根據紀錄，他在2012-13年歐聯16強賽事，代表皇馬對曼聯的賽事中，曾跳到2.93米高。

（英國廣播公司/國際奧委會/FIFA/MPL）