法律Q&A｜英國御用大律師「QC」改稱「KC」　收費未必貴過本地「天價」資深大律師　英國御用大律師來港辦案5問5答 (09:30)

問：為何會有英國御用大律師來港打官司的傳統？為何他們能夠來港辦案？

答：根據香港法律第159章《法律執業者條例》第27條，法院可就個別個案，批准海外大律師在香港處理案件。

英國是普通法的發源地，而且涉及人數及案件種類亦較多，因此會衍生較多在某些法律領域鑽研得非常深入的御用大律師。當本港一些案件牽涉這些法律問題時，如訴訟各方或任何一方由英國聘來熟悉這些法律領域的御用大律師，除了有望增加自己勝算外，也可協助法庭釐清相關法律觀點。

問：為何英國御用大律師由QC改稱KC？

答：英女王伊利沙伯二世去世後，由查理斯三世登位，所以英國御用大律師的英文名稱Queen's Counsel（QC），亦已改為King's Counsel（KC）。

問：是否有錢就能請KC來港打官司？

答：要請英國御用大律師來香港出庭辦案，並非有錢就可以請到，陳柏豪稱因為本港法庭每次都會把關，法庭需考慮是否符合公眾利益，當中會考慮案件是否涉及特別複雜及困難的法律問題，以及本地大律師是否欠缺相關經驗。

港府近年的「愛將」、英國御用大律師David Perry KC，曾於2016年被高等法院拒絕來港處理一宗涉及《證券及期貨條例》的案件，原因是法庭認為相關法律問題清晰，毋須海外大律師來港協助法庭釐清相關觀點。

與訟的另一方亦有權提出反對他們來港的申請；另外，由於涉及本地大律師的利益，大律師公會亦會在相關申請中，表明對有關申請的立場，有權提出反對。

問：KC來港辦案比請本地SC有什麼優勢？他們收費會否較高？

答：陳柏豪解釋，如果法庭批准KC來港，很可能KC確實比本地資深大律師（SC）更熟悉相關的複雜法律議題，始終香港普通法源於英國普通法，KC在某些領域比本地SC更有經驗，確實有優勢。

不過，請KC的費用未必比請本地SC貴，大律師收費視乎市場供求及個人名氣而定，本地有些SC屬「天價」收費，相信是從英國請來的KC也望塵莫及。一般而言，聘請KC來港也會包括其食宿費用，最終律師費用及開支，由KC與客戶之間「你情我願」商討而定。

他又稱，據知由於英國經濟近年頗為疲弱，英國律師費用平均比香港低，近年英國大律師曾試過罷工抗議法援費用過低。一些大案件在英國，較少像香港般有願意一擲千金的富豪客戶，故英國御用大律師頗樂意到香港出庭辦案。

問：如果有KC及本地SC同時代表一名客戶，KC及SC在法庭上如何分工？由誰在法庭上發言？

答：陳柏豪表示，在法庭判辭上的排序，即使本地SC比KC更為資深，KC仍會比本地SC行先。「請得KC，肯定會由KC在庭上發言」，而庭上發言的大律師會被視為leader（領導）。在這樣情況下，SC及同案的其他大律師，會協助KC進行法律研究，以及提供各種意見，尤其是本地大律師更熟悉的事宜，例如審理該案的法官在庭上的風格，以及該法官傾向對哪些論點比較受落等。

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