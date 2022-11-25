台灣九合一選舉｜台北12人選市長史上最多　一文認識三大重點候選人 (10:56)

●台北選戰意義？

以往曾有兩名台北市長當選總統，分別是民進黨陳水扁和國民黨馬英九，台北市長選舉因而被視為總統大選前哨戰。現任台北市長柯文哲亦曾多次表明有意角逐2024年台灣總統大選。

●本屆重點候選人

今次台北市長的三大重點候選人包括：中央流行疫情指揮中心前指揮官、民進黨陳時中；國民黨前副主席蔣孝嚴之子、國民黨前立委蔣萬安；以及台北前副市長、獲柯文哲支持的黃珊珊。

英國廣播公司（BBC）引述台灣東海大學政治學系教授張峻豪指出，在台北市「藍大於綠」的選民結構下，蔣萬安選情或較有利。另有學者認為，若選舉投票率低，會對以「中間選民」為重點的黃珊珊不利。

．陳時中

68歲的陳時中本身是牙醫，2017年出任衛生福利部長。新型冠狀病毒疫情爆發後，陳時中自2020年1月起出任中央流行疫情指揮中心指揮官，帶領台灣抗疫，幾乎每日現身向公眾報告疫情。據台灣TVBS民調，陳時中在2020年的民眾滿意度曾高達91%。

惟他去年被揭在疫情期間除口罩與人聚會唱歌，身旁有疑似陪酒女郎，引發爭議。今年台灣疫情大爆發，他也被質疑抗疫不力。今年7月，陳時中宣布參選台北市長，並辭任衛福部長。

．蔣萬安

蔣萬安現年43歲，父親是國民黨前副主席、台灣前外交部長及總統府秘書長蔣孝嚴。蔣萬安被視為國民黨「明日之星」，獲國民黨提名參選台北市長，11月11日宣布辭任立委。台灣東海大學政治學系教授張峻豪表示，蔣萬安試圖淡化國民黨「深藍」路線，以「文青」形象示人，爭取年輕選民支持，提出的政策盡量避免與中國大陸有關。

．黃珊珊

53歲的黃珊珊本身是律師，1998年未滿30歲已當選台北市議員，並多次連任，是資深民意代表。她於2019年結束21年議員生涯，「轉跑道」出任台北副市長，至今年辭任，以無黨籍身分參選市長，獲屬民眾黨的市長柯文哲支持。她以中間選民為拉票目標，並強調自己市政經驗豐富。黃珊珊若當選，將成為台北首名女市長。

（綜合報道）

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