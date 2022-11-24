世界盃｜日本隊「五朝元老」廚師：犧牲睡眠時間　助球員一臂之力 (15:26)

菜單固定有鰻魚、銀鱈魚、漢堡

西芳照早在今年9月已提前到卡塔爾首都多哈，觀察日本隊預定入住的酒店和當地市場，酒店容許西芳照在餐廳大堂炮製鐵板燒。他說，即場製可以刺激球員食慾，吃得好才能維持體力。他除了準備雞、牛，還有深海魚和肝臟類食物，亦會提前跟隊員和教練商量食材。日本隊菜單有三款固定食物──比賽前一晚有鰻魚、前兩晚有烤銀鱈魚，前三晚有漢堡。他笑說，曾考慮換掉漢堡，「結果被抗議」。

西芳照已連續5屆隨日本隊出征，賽事期間，他每天早上6、7時進廚房，到深夜才能睡，「我想助他們一臂之力，哪怕是犧牲自己的睡眠時間」。不過，年屆六十的他早前表示，這是他最後一屆世界盃，「年齡和體力上都有點吃力了」。

日本Asics研發更貼腳更輕球鞋

除了飲食，球員裝備亦很重要。日本運動鞋企業Asics的球鞋開發部門企劃負責人金田淳志稱，「足球運動員的球鞋要追求像沒穿鞋一樣合腳」，而日本人的腳比歐美人稍扁平，腳背較高，在反覆徵詢運動員意見後，更改了設計，減低腳背部分的高度，穿上去就像扣住腳面一樣，並通過在鞋底增加凹陷設計減輕重量。在今屆世界盃，日本隊後衛山根視來所穿的球鞋正是由金田淳志負責研發。

（世界新聞網/日經中文網）

世界盃 明報專輯：bit.ly/3WTpIrE