世界盃｜多圖：西班牙18歲新星加維首戰世界盃奪全場MVP　今年獲頒科帕獎、金童獎 (13:00)

2004年出生的加維今年8月剛滿18歲,今年先後獲頒《法國足球》科帕獎和《都靈體育報》金童獎,加上今次世盃賽表現出眾,未來可期。科帕獎為《法國足球》評選的21歲以下優秀的足球運動員,金童獎為《都靈體育報》評選的年度最佳年輕球員。

(明報資料室/路透社/FIFA網站)

🇪🇸 The future is bright for Spain#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/2zsXir0ld5

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022