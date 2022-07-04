世界盃｜多圖：西班牙18歲新星加維首戰世界盃奪全場MVP　今年獲頒科帕獎、金童獎 (13:00)

卡塔爾世界盃今日（24日）凌晨西班牙對陣哥斯達黎加，西班牙隊18歲新星加維首次出戰世界盃即入球開齋，有份助隊伍7：0大勝哥斯達黎加。加維賽後被評為全場MVP（最佳球員），亦成為隊史世盃最年輕入球者，更是世界盃歷來第三年輕的入球者。世界盃官方Twitter賽後亦發帖，形容西班牙有光明的未來。
2004年出生的加維今年8月剛滿18歲，今年先後獲頒《法國足球》科帕獎和《都靈體育報》金童獎，加上今次世盃賽表現出眾，未來可期。科帕獎為《法國足球》評選的21歲以下優秀的足球運動員，金童獎為《都靈體育報》評選的年度最佳年輕球員。
（明報資料室/路透社/FIFA網站）
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