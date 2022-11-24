台北下月起禁飲品店用即棄膠杯　可自備杯或借「循環杯」　一文了解細節 (18:35)

⚫自備杯有何標準？

自備杯材質不限，惟膠樽、發泡膠杯、一般紙杯及即棄免洗外賣飲品杯不得享折扣。倘自備杯內有殘餘物，店舖有權拒絕出售飲料，所以使用前要注意清潔。

⚫哪些場所可享自備杯5元台幣優惠？

飲品店、快餐店、便利店及超級市場都可享優惠。早餐店、提供隨餐飲料的餐飲業及夜市等就不受管制。

⚫如何租借「循環杯」？

循環杯措施明年元旦起實施，環保局規定連鎖便利店及快餐店至少須有5%門市提供借用循環杯服務。若忘記自備環保杯，可到7-ELEVEN、全家便利店（Family Mart）及星巴克等借循環杯，多數商戶均須成為會員才供借用。部分商戶提供免費借杯服務，另有部分要收按金才借出，如星巴克。若消費者過了指定還杯期仍未還杯，或被扣除按金。

⚫如何歸還「循環杯」？

使用循環杯後毋須原店歸還，消費者可「甲地借乙地還」，即可到同一商戶任何提供借杯服務的門市還杯，部分商戶更推跨品牌還杯服務。

⚫「循環杯」是否乾淨？

循環杯最大爭議是衛生問題，台灣媒體《食力》調查發現，約四成七受訪者表示不願借用循環杯，主要擔心杯沒洗乾淨，造成病毒傳播。環保局表示，回收的循環杯都經高壓沖洗及殺菌。清洗廠則說，會由機器統一清洗循環杯，再供民眾使用。

（中央社／食力／東森新聞）