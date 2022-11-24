台灣九合一選舉．懶人包｜九合一選什麼？重點戰場有哪幾個？ (09:00)

●2022年九合一選舉選什麼？

9種地方公職人員選舉及一項公投。

．9種地方公職人員選舉，共有19,825名候選人，角逐11,023個職位：

- 包括6名直轄市長，另選出直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長。

．一項公投：憲法修正案之複決公投，即立法院通過的「18歲公民權」修憲案交由公民複決投票，是台灣憲政史上首次交由公民複決。複決內容涉及把投票資格年齡由現時的20歲下調至18歲，讓年滿18歲的台灣公民有選舉權和被選舉權。

●選民人數及選務工作人員數目？

九合一選舉是台灣目前規模最大、選務工作最複雜的選舉，是次料有近1930萬名選民，動員超過30萬名選務工作人員。

●重點戰場？

．台北

台北市長選舉共有12人登記參選，是史上最多。重點候選人包括前衛福部長、民進黨陳時中，他在新冠疫情期間出任中央流行疫情指揮中心指揮官，帶領台灣抗疫。重點候選人還有國民黨前副主席蔣孝嚴之子、國民黨前立委蔣萬安，以及台北前副市長、獲現任市長柯文哲支持的無黨籍黃珊珊。

．新北

新北市長共兩人登記參選。國民黨侯友宜是現任新北市長，支持度領先。其對手、民進黨林佳龍則曾任交通部長、台中市長等，目前是台灣「無任所大使」（Ambassador at large），屬榮譽性質、代表台灣的高級外交官。

．高雄

高雄市長共4人登記參選，主要候選人為現任市長、民進黨陳其邁，以及國民黨前副秘書長柯志恩。陳其邁在2018年參選高雄市長時，敗給國民黨韓國瑜。韓國瑜於2020年被罷免後，陳其邁在補選勝出，接任高雄市長。今次選舉陳其邁主打市政牌，以行政優勢固票。柯志恩則勤走基層爭取民眾認識，並獲韓國瑜支持。

（綜合報道）