台灣九合一選舉．懶人包｜九合一選什麼？重點戰場有哪幾個？ (09:00)

台灣九合一選舉將於11月26日（周六）上午8時至下午4時進行投票，設有9種地方公職人員選舉，合共選出11,023名地方公職人員，同時舉行憲法修正案複決公投。今次是台灣總統蔡英文連任以來，首次涉及全台灣的選舉，除被視為蔡英文的「期中考試」，亦是2024年總統選舉的「前哨戰」。明報電子平台組整理九合一選舉的資訊，方便讀者了解這場選舉。
●2022年九合一選舉選什麼？
9種地方公職人員選舉及一項公投。
．9種地方公職人員選舉，共有19,825名候選人，角逐11,023個職位：
- 包括6名直轄市長，另選出直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長。
．一項公投：憲法修正案之複決公投，即立法院通過的「18歲公民權」修憲案交由公民複決投票，是台灣憲政史上首次交由公民複決。複決內容涉及把投票資格年齡由現時的20歲下調至18歲，讓年滿18歲的台灣公民有選舉權和被選舉權。
●選民人數及選務工作人員數目？
九合一選舉是台灣目前規模最大、選務工作最複雜的選舉，是次料有近1930萬名選民，動員超過30萬名選務工作人員。
●重點戰場？
．台北
台北市長選舉共有12人登記參選，是史上最多。重點候選人包括前衛福部長、民進黨陳時中，他在新冠疫情期間出任中央流行疫情指揮中心指揮官，帶領台灣抗疫。重點候選人還有國民黨前副主席蔣孝嚴之子、國民黨前立委蔣萬安，以及台北前副市長、獲現任市長柯文哲支持的無黨籍黃珊珊。
．新北
新北市長共兩人登記參選。國民黨侯友宜是現任新北市長，支持度領先。其對手、民進黨林佳龍則曾任交通部長、台中市長等，目前是台灣「無任所大使」（Ambassador at large），屬榮譽性質、代表台灣的高級外交官。
．高雄
高雄市長共4人登記參選，主要候選人為現任市長、民進黨陳其邁，以及國民黨前副秘書長柯志恩。陳其邁在2018年參選高雄市長時，敗給國民黨韓國瑜。韓國瑜於2020年被罷免後，陳其邁在補選勝出，接任高雄市長。今次選舉陳其邁主打市政牌，以行政優勢固票。柯志恩則勤走基層爭取民眾認識，並獲韓國瑜支持。