世界盃2022｜女球證首登場　法籍花柏芝曾獲選最佳女球證　日本山下良美周四凌晨亮相 (16:23)

卡塔爾世界盃香港時間周三（23日）凌晨波蘭對墨西哥分組賽，結果0：0打和。場上焦點除了外貌被指酷似香港藝人吳鎮宇的墨西哥隊門將奧祖亞之外[相關報道]，今仗亦是女球證首次在男足世界盃登場。今屆世界盃破天荒起用3名女球證及3名女旁證，其中來自法國、38歲的花柏芝（Stephanie Frappart）率先亮相。
花柏芝早有女子世界盃決賽、法甲等執法經驗，於2019年在歐洲超級盃歷史性以主球證身分亮相，成為歐洲男子球壇首名女性主球證，於2020年成為歐洲國家聯賽首名女球證，今年還擔任法國超級盃決賽球證，並於2019年起連續三年獲國際足球歷史和統計聯會（IFFHS）全球最佳女球證獎。
今屆世界盃共有36名球證及69名旁證，其餘兩名女球證分別為來自盧旺達、34歲的梅簡珊嘉（Salima Mukansanga），以及來自日本、36歲的山下良美（Yoshimi Yamashita）。山下良美將於香港時間周四（24日）凌晨3時，在F組比利時對加拿大分組賽中亮相。
（奧林匹克網站/日本足球協會/明報資料室）
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History made ✅
Stéphanie Frappart has become the first woman to officiate a men's #FIFAWorldCup match as she takes to the pitch as the fourth official for Mexico-Poland 👏 pic.twitter.com/A2MTzZVrz4— FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2022