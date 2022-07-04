世界盃2022｜女球證首登場　法籍花柏芝曾獲選最佳女球證　日本山下良美周四凌晨亮相 (16:23)

卡塔爾世界盃香港時間周三（23日）凌晨波蘭對墨西哥分組賽，結果0：0打和。場上焦點除了外貌被指酷似香港藝人吳鎮宇的墨西哥隊門將奧祖亞之外[相關報道]，今仗亦是女球證首次在男足世界盃登場。今屆世界盃破天荒起用3名女球證及3名女旁證，其中來自法國、38歲的花柏芝（Stephanie Frappart）率先亮相。