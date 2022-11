世界盃2022｜女球證首登場　法籍花柏芝曾獲選最佳女球證　日本山下良美周四凌晨亮相 (16:23)

花柏芝早有女子世界盃決賽、法甲等執法經驗,於2019年在歐洲超級盃歷史性以主球證身分亮相,成為歐洲男子球壇首名女性主球證,於2020年成為歐洲國家聯賽首名女球證,今年還擔任法國超級盃決賽球證,並於2019年起連續三年獲國際足球歷史和統計聯會(IFFHS)全球最佳女球證獎。

今屆世界盃共有36名球證及69名旁證,其餘兩名女球證分別為來自盧旺達、34歲的梅簡珊嘉(Salima Mukansanga),以及來自日本、36歲的山下良美(Yoshimi Yamashita)。山下良美將於香港時間周四(24日)凌晨3時,在F組比利時對加拿大分組賽中亮相。

(奧林匹克網站/日本足球協會/明報資料室)

History made ✅



Stéphanie Frappart has become the first woman to officiate a men's #FIFAWorldCup match as she takes to the pitch as the fourth official for Mexico-Poland 👏 pic.twitter.com/A2MTzZVrz4— FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2022