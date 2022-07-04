世界盃｜沙特挫阿根廷　門將艾奧維斯神勇建功　身價僅美斯70分一【圖輯】 (13:58)

卡塔爾世界盃C組周二（22日）出現爆冷賽果，沙特阿拉伯以2：1擊敗阿根廷，功臣之一是賽後獲選為全場最佳球員的沙特門將艾奧維斯（Mohammed Al-Owais）。體育節目電視網ESPN報道，艾奧維斯在賽事中成功擋下阿根廷5次攻門，造就國家隊勝出，獲封國家英雄。
惟艾奧維斯在撲救期間，膝頭意外地撞傷隊友艾沙拉尼（Yasser Al-Shahrani）臉部，艾奧維斯緊張地不斷向場外揮手召喚工作人員。艾沙拉尼在場治療期間，艾奧維斯一度坐在地上掩頭，憂心忡忡。艾沙拉尼最後抬離場治理。
根據球員估價網站Transfermarkt，31歲的艾奧維斯，2020年時的身價一度高達280萬歐元（約2259萬港元）。他效力沙特勁旅希拉爾（Al-Hilal Saudi FC），現時身價為70萬歐元（約565萬港元）。阿根廷球星美斯目前身價為5000萬歐元（約4.03億港元），即艾奧維斯的身價僅為美斯的約70分之一。
（Sports Brief／talkSPORT／ESPN／Transfermarkt）
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