世界盃｜沙特挫阿根廷　門將艾奧維斯神勇建功　身價僅美斯70分一【圖輯】 (13:58)

惟艾奧維斯在撲救期間，膝頭意外地撞傷隊友艾沙拉尼（Yasser Al-Shahrani）臉部，艾奧維斯緊張地不斷向場外揮手召喚工作人員。艾沙拉尼在場治療期間，艾奧維斯一度坐在地上掩頭，憂心忡忡。艾沙拉尼最後抬離場治理。

根據球員估價網站Transfermarkt，31歲的艾奧維斯，2020年時的身價一度高達280萬歐元（約2259萬港元）。他效力沙特勁旅希拉爾（Al-Hilal Saudi FC），現時身價為70萬歐元（約565萬港元）。阿根廷球星美斯目前身價為5000萬歐元（約4.03億港元），即艾奧維斯的身價僅為美斯的約70分之一。

（Sports Brief／talkSPORT／ESPN／Transfermarkt）

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