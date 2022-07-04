疫苗通行證｜持免針紙者即日起可申「過渡疫苗通行證」　一文睇申領資格、地點、有效期 (18:06)

●誰有資格申請「過渡疫苗通行證」？

．現時或過往曾持有醫學豁免證明書，並準備開始接種疫苗者

．現時或過往曾持有醫學豁免證明書，並已開始接種疫苗者

*包括仍有效、已屆滿，或已失效的證明書

●如何申領「過渡疫苗通行證」？

準備開始接種疫苗者的醫學豁免證明書持有人：

攜同印有加密二維碼的醫學豁免證明書，前以下列地點接種疫苗，接種後會獲發「過渡疫苗通行證」：

．社區疫苗接種中心（不包括私家診所新冠疫苗接種站）【名單按此】

．社區疫苗接種站【名單按此】

．公立醫院新冠疫苗接種站【名單按此】

．醫管局轄下選定普通科門診診所【名單按此】

．衛生署轄下指定診所【詳情按此】

已開始接種疫苗的醫學豁免證明書持有人：

攜同印有加密二維碼的醫學豁免證明書，根據接種上一劑疫苗的地點（下圖左欄），前往對應地點（下圖右欄）申領「過渡疫苗通行證」：

（相關診所或接種地點名單按此）

●過渡疫苗通行證有效期

由上一劑疫苗接種日期開始，直至下一劑疫苗的建議接種日期

政府提醒，要儲存及使用「過渡疫苗通行證」，需更新「安心出行」流動應用程式至最新的3.5.2（或以上）版本；「主動查核」處所的掌管人亦要更新「驗證二維碼掃描器」至最新的4.4.5版本，以辨識「過渡疫苗通行證」。

資料來源：政府新聞處

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