暴龍化石「尚神」涉摻另一暴龍化石複製品　佳士得取消月底香港拍賣 (15:00)

BHI主席Peter Larson有份檢驗「史丹」的骸骨。他向《紐約時報》表示，看到「尚神」的照片時，發現「尚神」與「史丹」頭骨十分相似，例如有「史丹」下巴骨上獨有的洞。他質疑「尚神」的擁有人可能從BHI購入「史丹」複製品，以砌出「完整」的「尚神」，形容賣方「以『史丹』來推銷一隻並非『史丹』的恐龍，這非常誤導」。

BHI透過律師向佳士得提出質疑後，佳士得在介紹「尚神」的網頁加入備註，指出化石當中加入購自BHI的「史丹」複製品。拍賣行目錄證實「尚神」所有牙齒均非原始化石。

根據佳士得資料，「尚神」長12.2米、闊2.1米、高4.6米，估計生活於6600萬年前的白堊紀時期。化石遺骸在美國蒙大拿州出土，早前估價為1500萬至2500萬美元（約1.2億至2億港元）。拍賣取消後，佳士得引述「尚神」擁有者表示，會把化石借給博物館作公開展示。

（BBC/紐約時報）