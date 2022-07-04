消費券2022｜有八達通領券者接短訊提醒「合資格消費」金額　一文睇如何查閱消費額【附連結】 (10:02)

該職員又提醒，合資格領取5000元八達通消費券的市民，在該月最後一日或之前累積夠4000元「合資格消費」，便可於下一個月的16日領取尾期1000元消費券，但最遲要在明年3月31日或之前用夠4000元「合資格消費」，否則將不獲發第三期1000元消費券。

若屬合資格領取1萬元消費券的市民，第三期3000元消費券於12月1日發放，第四期1000元消費券最快可於2月16日領取。

八達通消費券派發時間表

消費券適用範圍

消費券不適用於9類消費交易 不計入八達通「合資格消費」

市民可透過以下途徑，查詢「合資格消費」總額是否達標：

．於八達通手機應用程式查閱

．到八達通網站，輸入八達通卡號碼可查閱（查閱教學）

．致電八達通客戶服務熱線2969 5588

．於指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」拍卡查閱

有關以八達通領取消費券及詳情，可瀏覽八達通網站：voucher.octopus.com.hk

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR