消費券2022｜有八達通領券者接短訊提醒「合資格消費」金額　一文睇如何查閱消費額【附連結】 (10:02)

政府消費券第二階段、即今年8月7日開始發放的消費券，以八達通領券的市民即將可領取第三期金額。有合資格領取5000元消費券的讀者向明報電子平台組表示，近日收到短訊（SMS）提醒目前的「合資格消費」金額；如欲於12月16日領第三期1000元消費券，則要在11月30日或之前用夠4000元。記者以市民身分致電八達通消費券熱線查詢，獲職員回覆稱有關短訊會分批發放予未儲夠4000元「合資格消費」的用戶，市民毋須另行登記以收取提示短訊。
該職員又提醒，合資格領取5000元八達通消費券的市民，在該月最後一日或之前累積夠4000元「合資格消費」，便可於下一個月的16日領取尾期1000元消費券，但最遲要在明年3月31日或之前用夠4000元「合資格消費」，否則將不獲發第三期1000元消費券。
若屬合資格領取1萬元消費券的市民，第三期3000元消費券於12月1日發放，第四期1000元消費券最快可於2月16日領取。
市民可透過以下途徑，查詢「合資格消費」總額是否達標：
．於八達通手機應用程式查閱
．到八達通網站，輸入八達通卡號碼可查閱（查閱教學）
．致電八達通客戶服務熱線2969 5588
．於指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」拍卡查閱
有關以八達通領取消費券及詳情，可瀏覽八達通網站：voucher.octopus.com.hk
消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR