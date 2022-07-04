阿茲海默症｜疫下腦退化患者病情加劇惡化　醫生：或因防疫礙麻將訓練減交談【附徵兆、支援患者方法】 (11:17)

阿茲海默症由診斷到末期一般長7年

阿茲海默症是腦退化症最常見的種類，是大腦疾病，該疾病會導致記憶，思考和行為問題。阿茲海默症是一種不正常的老化現象但不是精神疾病，一般而言患者由發病、診斷到末期失去自理能力長約7年時間。

三大因素患阿茲海默症

．家族遺傳──基斯漢斯禾夫正是擔心這情況，因他有相關基因，加上祖父亦患此症

．頭部創傷

．心腦血管病

染新冠後腦退化問題惡化

佘達明表示，最近發現部分原本病情穩定的腦退化患者，包括患阿茲海默症的病人，在確診新冠病毒後，問題惡化，包括較以往呆滯、不想談話，甚至無法行路。他初步統計，10個病人有3個情況都轉差，暫時沒有科學研究證明新冠病毒對腦退化患者影響，但他估計可能炎症後，身體機能如骨牌效應般轉差。

他的另一個觀察是即使沒有染疫，部分病人亦明顯沒以往般「醒目」。他認為可能與防疫措施有關，因早前禁止跨家庭聚會，加上或因擔心染疫而減少外出，部分患者原本可與朋友或家人打麻將、交談，也被迫暫停麻將訓練，一停操練對患者或影響很大。他形容，有病人以往「打12圈」都不是問題，但如今「有病人再打麻將，經常『小相公』、『大相公』，覺得鈍咗，甚至唔識開牌」。他又表示，有患者以往行逛公園，但疫下減少外出，連走路能力都變差。

留意腦退化4徵兆

．日常生活記憶力改變──重複詢問同樣事情，忘記重要日期和活動，物件放錯又無能力找到

．解決問題有困難──如依照熟悉食譜下廚也感到困難，要更多時間處理熟悉的事情

．退出工作或社交活動，將自己隔絕

．情緒和個性改變，懷疑、憂鬱、害怕或焦慮等

三方法支援患者

．家人支援──家人多陪患者交談，或陪伴外出

．行為治療──除了麻將訓練，疫下亦推薦使用乒乓球訓練器，即在乒乓球拍以一支鐵線綁着波便可不停打，讓患者自己打波，又不用拾波，這樣可訓練腦袋協調手部。如果有工人照顧，就可以兩人拍打氣球做訓練。

．藥物治療──可服用由醫生處方的補腦或抗抑鬱藥物