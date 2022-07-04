世界盃｜睇波食薯片熱氣　食豆腐花蘋果雪梨助清熱　鹽水漱口助降虛火　中醫提醒薯片雪糕不宜同食 (10:15)

蘋果雪梨以鹽水稍浸才食 助降虛火

林冠傑表示，涼粉及豆腐花屬較寒涼食物，豆腐花用石膏粉製成，有清熱、涼血解毒作用。食水果都有助清熱，可食雪梨或蘋果，雪梨較清涼，蘋果較平性，蘋果雪梨可以鹽水稍浸才食，鹽有助降虛火。

西瓜汁清熱 喉嚨痛可試鹹柑桔沖水飲

食薯片口渴時，林冠傑建議，可以飲西瓜汁，或用雪梨和蘋果加少許檸檬汁榨成果汁飲，有清熱效果。食完薯片亦可以用鹽水漱口，幫助降虛火。倘若食完薯片感到喉嚨痛，可用鹹柑桔沖水飲用。

食完薯片食雪糕 或會腹瀉

林冠傑續稱，雪糕屬非常寒涼食物，而薯片蝦條等零食鹽分高且較燥熱，進食薯片蝦條可能會令胃壁輕微受損或出現慢性胃炎，若再吃雪糕等奶製品，容易導致腹瀉。中醫亦認為，進食薯片等燥熱食物會削去脾胃正氣，再吃雪糕會引致濕熱，或會誘發痔瘡及腸胃炎等。

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