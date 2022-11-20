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卡塔爾世界盃2022｜一文看32強大軍名單【多圖】 (11:21)

A組隊伍

．荷蘭（世界排名：8）

．塞內加爾（世界排名：18）

．厄瓜多爾（世界排名：44）

．卡塔爾（世界排名：50）

B組隊伍

．英格蘭（世界排名：5）

．美國（世界排名：16）

．威爾斯（世界排名：19）

．伊朗（世界排名：20）

C組隊伍

．阿根廷（世界排名：3）

．墨西哥（世界排名：13）

．波蘭（世界排名：26）

．沙特阿拉伯（世界排名：51）

D組隊伍

．法國（世界排名：4）

．丹麥（世界排名：10）

．突尼斯（世界排名：30）

．澳洲（世界排名：38）

E組隊伍

．西班牙（世界排名：7）

．德國（世界排名：11）

．日本（世界排名：24）

．哥斯達黎加（世界排名：31）

F組隊伍

．比利時（世界排名：2）

．克羅地亞（世界排名：12）

．摩洛哥（世界排名：22）

．加拿大（世界排名：41）

G組隊伍

．巴西（世界排名：1）

．瑞士（世界排名：15）

．塞爾維亞（世界排名：21）

．喀麥隆（世界排名：43）

H組隊伍

．葡萄牙（世界排名：9）

．烏拉圭（世界排名：14）

．韓國（世界排名：28）

．加納（世界排名：61）

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