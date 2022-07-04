APEC領袖民族服大合照「消失」3年　回顧近10年領導人傳統服合照【多圖】 (14:00)

上次實體會議2018年 隔4年多地領袖換人

2019年APEC峰會原由智利主辦，但因當地示威騷亂局勢難平而取消；2020和2021年則因新型冠狀病毒疫情，改為視像會議，各地領導人未能拍攝大合照。對上一次實體APEC峰會，已是2018年在巴布亞新幾內亞舉行的會議。

時隔4年，會議依舊，人面卻換了不少。與2018年相比，今年中國國家主席習近平、加拿大總理杜魯多及新加坡總理李顯龍等仍舊是座上客。惟當年站在前排的日本首相安倍晉三今年遇刺身亡；韓國總統已由文在寅變為尹錫悅。2018年時任美國總統特朗普沒有赴會，由副總統彭斯出席；今年拜登亦不出席會議，改由副總統賀錦麗代表。俄羅斯普京2018年時沒有出席會議，今年亦是由第一副總理別洛烏索夫代表出席。至於本港特首亦已換屆，由李家超接替林鄭月娥。

（綜合報道）