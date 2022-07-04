綠色殯葬｜港今年首10月綠色殯葬8085宗　話你知兩種綠色殯葬形式　海上撒灰可預約參觀【附連結】 (16:01)

●紀念花園撒灰

．將骨灰撒放在食環署旗下13個紀念花園【紀念花園名單及位置】

．費用全免【申請方法按此】

．市民可在紀念花園舉行送別儀式，親自或由食環署職員代撒放骨灰

．市民亦可繳交90元行政費後，於紀念花園設置牌匾紀念先人，先人牌匾自費【提供牌匾製作服務的承辦商名單按此】

●海上撒灰

．將骨灰撒放在本港海域的3個指定地點內：塔門以東、東龍洲以東、西博寮海峽以南的海域【位置地圖按此】

．市民可自行安排船前往上述地點，若前往東龍洲以東及西博寮海峽以南海域，可使用食環署提供的免費渡輪服務【渡輪服務時間表按此】，渡輪上有禮儀師協助舉行簡單悼念儀式

．食環署於每年的春秋二祭前後安排免費紀念航程，接載曾使用免費海上撒灰服務的市民前往有關的指定海域悼念先人

．市民可免費參觀海上撒灰服務【申請方法、參觀日期及注意事項按此】

綠色殯葬2012年3004宗 2022年首10月錄8085宗

2012年，綠色殯葬宗數為3004宗；今年截至10月，已達8085宗（包括7214宗紀念花園撒灰、871宗海上撒灰），此數已超過2021年全年綠色殯葬的8018宗。

食環署在2019年推出綠色殯葬中央登記名冊，鼓勵市民預早規劃身後安排，並登記選擇綠色殯葬的心願。當登記人離世後，其親友申請火化服務時，食環署可從登記名冊知道登記人的意願，並作出適當跟進。截至今年10月，已有逾9200宗登記。

綠色殯葬網站