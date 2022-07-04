「文物時尚．荷李活道」免費巴士遊走中西歷史建築　11月20日大館舞火龍、文武廟睇粵劇、換限量磁石貼【附精選活動】 (15:04)

「文物時尚．荷李活道」2022

日期及時間：11月20日（星期日）12:00-8:00pm

參與歷史建築：大館、元創方、文武廟、中環街市、香港中華基督教青年會必列者士街會所、孫中山紀念館、藝穗會、香港大會堂、香港醫學博物館、香港新聞博覽館、梅夫人婦女會和香港美利酒店共12幢中西區歷史建築

網頁：www.heritage.gov.hk

‧舞火龍@大館【詳情】

時間：7:00pm

地點：大館

‧免費人力車【詳情】

地點：大館檢閱廣場

‧免費試坐人力車（只供兒童）【詳情】

時間：12nn–6pm

地點：城皇街近香港新聞博覽館

‧永利街：《歲月神偷》戶外放映會【詳情】

時間：6:00–7:50pm

地點：城皇街與永利街交界

‧津樂竹笛演奏團@香港醫學博物館【詳情】

津樂竹笛演奏團是香港首個以竹笛演奏為主的表演團體。除了演奏竹笛和洞簫音樂之外，更力求創新，將中、西樂經典作品重新編制。

時間：5:00-5:30pm

地點：香港醫學博物館

‧文武廟傳統文化活動【詳情】

扇面書法工作坊及剪紙工作坊 12:00-6:00pm

醒獅 12:00-12:20pm、1:00-1:20pm

落地粵劇 2:00-2:20pm、3:00-3:20pm

變臉表演 4:00-4:20pm、5:00-5:20pm

地點：文武廟

‧大館洗衣場石階音樂表演

敲擊襄 12:30-1:00pm【詳情】

香港大歌劇院 2:00-2:30pm【詳情】

二胡古箏中樂二重奏 3:30-4:00pm【詳情】

阿根廷探戈樂隊 5:00-5:30pm【詳情】

中西融合音樂表演（胡琴、揚琴、結他和鼓）6:30-7:00pm【詳情】

地點：大館洗衣場石階

‧「虛實尋蹟–文物科技遊古蹟」展覽@香港大會堂【詳情】

展覽利用嶄新科技立體呈現香港25幢特色文物建築，讓參觀者沉浸於虛擬實境，近看別具匠心的構造。現場古蹟模型可供「打卡」，亦設有關文物保育的遊戲。

日期：11月11日至22日

開放時間：9am-8pm

地點：香港大會堂低座展覽廳

‧香港新聞博覽館導賞團【詳情】

時間：11am／1pm／4pm／5pm

名額：每場20人，即場報名，額滿即止

註：活動如有更改，以主辦單位公布為準

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