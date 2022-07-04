「文物時尚．荷李活道」免費巴士遊走中西歷史建築　11月20日大館舞火龍、文武廟睇粵劇、換限量磁石貼【附精選活動】 (15:04)

中環大館、文武廟、元創方PMQ等12幢中西區歷史建築將於11月20日舉行「文物時尚．荷李活道」2022，透過導賞團、工作坊、展覽、藝術、戶外電影放映、傳統文化和表演等一連串活動，讓公眾體驗中西區豐富的歷史、文化和藝術氛圍。精彩活動包括大館舞火龍、兒童免費試坐人力車等。訪客當日到訪12幢歷史建築，可免費換領該建築物的磁石貼一個，送完即止；同時亦可以收集蓋印留念。免費穿梭巴士於當日中午12時至晚上8時服務，班次約5至10分鐘一班【穿梭巴士站位置】。
「文物時尚．荷李活道」2022
日期及時間：11月20日（星期日）12:00-8:00pm
參與歷史建築：大館、元創方、文武廟、中環街市、香港中華基督教青年會必列者士街會所、孫中山紀念館、藝穗會、香港大會堂、香港醫學博物館、香港新聞博覽館、梅夫人婦女會和香港美利酒店共12幢中西區歷史建築
‧舞火龍@大館【詳情】
時間：7:00pm
地點：大館
‧免費人力車【詳情】
地點：大館檢閱廣場
‧免費試坐人力車（只供兒童）【詳情】
時間：12nn–6pm
地點：城皇街近香港新聞博覽館
‧永利街：《歲月神偷》戶外放映會【詳情】
時間：6:00–7:50pm
地點：城皇街與永利街交界
‧津樂竹笛演奏團@香港醫學博物館【詳情】
津樂竹笛演奏團是香港首個以竹笛演奏為主的表演團體。除了演奏竹笛和洞簫音樂之外，更力求創新，將中、西樂經典作品重新編制。
時間：5:00-5:30pm
地點：香港醫學博物館
‧文武廟傳統文化活動【詳情】
扇面書法工作坊及剪紙工作坊 12:00-6:00pm
醒獅 12:00-12:20pm、1:00-1:20pm
落地粵劇 2:00-2:20pm、3:00-3:20pm
變臉表演 4:00-4:20pm、5:00-5:20pm
地點：文武廟
‧大館洗衣場石階音樂表演
敲擊襄 12:30-1:00pm【詳情】
香港大歌劇院 2:00-2:30pm【詳情】
二胡古箏中樂二重奏 3:30-4:00pm【詳情】
阿根廷探戈樂隊 5:00-5:30pm【詳情】
中西融合音樂表演（胡琴、揚琴、結他和鼓）6:30-7:00pm【詳情】
地點：大館洗衣場石階
‧「虛實尋蹟–文物科技遊古蹟」展覽@香港大會堂【詳情】
展覽利用嶄新科技立體呈現香港25幢特色文物建築，讓參觀者沉浸於虛擬實境，近看別具匠心的構造。現場古蹟模型可供「打卡」，亦設有關文物保育的遊戲。
日期：11月11日至22日
開放時間：9am-8pm
地點：香港大會堂低座展覽廳
‧香港新聞博覽館導賞團【詳情】
時間：11am／1pm／4pm／5pm
名額：每場20人，即場報名，額滿即止
註：活動如有更改，以主辦單位公布為準
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