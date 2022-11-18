世界盃｜8場館全禁賣酒　球迷組織批無徵詢意見 (20:35)

百威啤酒晚上在Twitter發文稱「這很棘手（awkward）」，帖文不久後被刪除。球迷組織The Football Supporters' Association亦發文批評有關禁令，認為有關方面在最後一刻才突然變卦，代表他們與球迷之間完全沒有溝通，又擔心當局未能履行住宿及交通等其他承諾。

（BBC）

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