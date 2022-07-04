迪士尼樂園A Disney Christmas聖誕樹亮燈　米奇好友聖誕舞會LinaBell首登場【短片‧多圖】 (20:50)

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」聖誕主題活動今日（18日）起至2023年1月2日舉行，樂園聖誕樹今晚亮燈，一連串聖誕節目揭開序幕，包括全新的「Duffy與好友冬日花園」、「星願夢幻 飄雪時刻」，以及「奇妙飄雪 聖誕高飛」舞台等。Duffy and Friends新角色小狐狸LinaBell更首次加入「米奇與好友聖誕舞會」，與大家歡度佳節。明報電子平台組記者以短片帶大家觀賞聖誕樹亮燈及部分表演，感受現場聖誕氣氛。
迪士尼同時推出不同優惠，當中包括：即日起至2023年1月16日，以$759購買「雙重暢玩」優惠，可於聖誕節期間入園兩次[詳情]；「Black Friday快閃酒店優惠」可以低至六折入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店[詳情]，亦可參與不同聖誕主題活動如「迪士尼薑餅屋製作班」等。
迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動
日期：即日至2023年1月2日（逢周二、周四休園，2022年12月16日至2023年1月2日每日開放），入園前須先預約 [樂園時間表]
地點：香港迪士尼樂園
聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ
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