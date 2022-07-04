迪士尼樂園A Disney Christmas聖誕樹亮燈　米奇好友聖誕舞會LinaBell首登場【短片‧多圖】 (20:50)

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」聖誕主題活動今日（18日）起至2023年1月2日舉行，樂園聖誕樹今晚亮燈，一連串聖誕節目揭開序幕，包括全新的「Duffy與好友冬日花園」、「星願夢幻 飄雪時刻」，以及「奇妙飄雪 聖誕高飛」舞台等。Duffy and Friends新角色小狐狸LinaBell更首次加入「米奇與好友聖誕舞會」，與大家歡度佳節。明報電子平台組記者以短片帶大家觀賞聖誕樹亮燈及部分表演，感受現場聖誕氣氛。